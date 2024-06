Feijóo anuncia que el PP llevará al Senado una ley de familia y conciliación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado el campamento urbano de Torrejón de Ardoz donde puso en valor el trabajo de los ayuntamientos y administraciones públicas que mezclan la educación en valores y la ayuda que supone también para la conciliación en los hogares españoles cuando los padres trabajan durante la finalización del curso escolar, la puesta en marcha de estas actividades.

"La conciliación sigue siendo un problema objetivo que no tiene salarios compatibles con conciliar y dijo sentirse satisfecho del ayuntamiento de Torrejón y de otros que organizan campamentos.

Feijóo apuesta por buscar soluciones pragmáticas y seguir trabajando para combatir el problema de natalidad que ya tiene España, y también la UE. "Hemos de considerar como prioritario atender que sea compatible tener hijos y que no sea un hándicap económico". Uno de los compromisos asumidos por las administraciones del PP, recordó, ha sido asumir la gratuidad de la educación infantil de 0-3 años con el fin de tener un soporte público a disposición de las familias. Pero no solo el problema es la conciliación sino que, recordó que también hay muchos que no pueden tener hijos porque su poder adquisitivo no es suficiente para poder mantener una familia, o porque no tienen empleo, "un problema real" que viven hoy en día miles de familias. "Los españoles son hoy más pobres que hace años y les cuesta hoy más llegar a fin de mes".

El presidente de los populares recordó que se presentó a las elecciones generales del 23 J con un programa electoral que llevaba una ley de familia y conciliación para que las trabajadoras y los trabajadores puedan atender la conciliación prevista, en la que concretar los proyectos para buscar jornadas semanales flexibles, con un banco de horas para que los trabajadores puedan asumir esa flexibilidad y también sirva para atender necesidades imprevistas.

El PP llevará dicha ley al Senado con el fin de que se pueda aprobar, tras las enmiendas que la puedan mejorar, y así remitirla al Congreso. Feijóo dijo que espera que esta norma no se vete en el Congreso como si ha ocurrido con muchas de las que ya ha tramitado a lo largo de esta legislatura.