Feijóo pregunta a Puigdemont por qué se fió hace un año de Sánchez. "A nosotros no nos engaña"

La posición del PP ante la cuestión de confianza planteada por Junts es clara. El PP ya hablaba de legislatura larga desde hace unos días y la posición no ha cambiado. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha descartado prácticamente la iniciativa del expresident catalán, Carles Puigdemont, como ha adelantado LA RAZÓN. No se fían en el PP del partido independentista y así lo ha dejado claro el propio líder del PP este lunes.

El presidente de Junts justifica su iniciativa de plantear una cuestión de confianza al no fiarse de Pedro Sánchez, por no haber hecho nada para "merecerse" su confianza. Ante esto, el presidente del PP pregunta a Puigdemont por qué se fió hace un año" del presidente del Gobierno. De hecho, ante esta iniciativa, los populares no se la toman en serio, por este mismo motivo. "No sabemos qué va a hacer Junts, si no se fía hoy de Sánchez no sabemos porque no se fió hace un año", se ha preguntado Feijóo ante los medios de comunicación en su visita a la fábrica ISDN en Barcelona. Ante la posibilidad de que Junts continué sosteniendo al Gobierno, Feijóo ya advierte de que él no se va a dejar engañar. Feijóo ha advertido a Puigdemont de que "pactar con una persona que no es de fiar, siempre lleva a malos resultados", en referencia a la advertencia de Junts de que Sánchez "no es de fiar". De esta manera, Feijóo ha contrapuesto su posición.

El presidente del PP ha recordado que él mismo ya avisó a Pedro Sánchez el día que sus socios le invistieron como presidente del Gobierno de que esta legislatura "ha nacido como un imenso error". "Llevamos un año sin legislatura", ha incidido el presidente del PP que ha advertido a Junts de que Sánchez va a seguir "intentando engañar a Junts". "Sánchez va a seguir intentando engañar a Junts, a nosotros no nos engaña", ha asegurado en su intervención, donde ha reprochado que el Gobierno lleve "un año" sin hacer reformas estructurales, sin preocuparse de los problemas de la ciudadanía.

El PP lleva tiempo advirtiendo de que la legislatura está agotada. Ahora, tras la posición de Junts, Feijóo advierte de que "la legislatura solo puede desarrollarse por dos vías; la de más cesiones o el final de legislatura".