Feijóo a Sánchez: "Cuando el independentismo le falle, no me busque"

Después del discurso de investidura de Pedro Sánchez, donde dedicó más de una hora de la primera parte de su intervención a agitar el miedo a la derecha y cargar contra los gobiernos autonómicos del PP y Vox como forma de justificar sus pactos con los independentistas, llegó el turno de la oposición.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio la réplica con retranca gallega y excediéndose de los treinta minutos de tiempo. "Parece que alguien se haya arrepentido a no darme la réplica en la investidura" en la que se presentó Feijóo. "Pero usted lo ha dejado claro: hace de la necesidad virtud".

Advirtió a Sánchez de que "no van a tener la España silenciosa que desean. No la van a tener" y pidió disculpas en nombre de la Cámara por los insultos que el candidato socialista dedicó en su discurso a los presidentes autonómicos. Por ello, el líder del PP aseguró que "traeremos su voz y su voto a esta investidura; el "no a la amnistía, no a ignorar a las víctimas del independentismo, no a cesiones pagadas con cien mil millones de euros, no a Bildu, no a que unos pocos decidan por la mayoría, no a la mentira, no a la desigualdad entre españoles. No a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales".

Recordó que ése es el clamor de una mayoría de españoles que va más allá del PP y que, habiendo apoyado a otros partidos, "se sienten víctimas de un engaño" convencido de que si ahora hubiera elecciones no le votarían "jamás" porque ellos, dijo, no se venderían por un puñado de votos.

Feijóo recordó que Sánchez "se agarra a la investidura" porque sin ella, "no sería nada" y apuntó que lo de hoy "no ha sido un discurso sino una deriva". Y es que "si todo el PSOE quiere dejar huérfano a esa mayoría, es su decisión" y garantizó que "yo no lo haré" y "no me callaré". "Yo sí puedo a mirar a la cara a los españoles porque yo no he fallado a los españoles".

Ante los intentos de "coherencia" que el candidato socialista reclamó al líder del PP sacó una ristra de comentarios de "incoherencia": las veces que Sánchez aseguró que no pactaría con EH Bildu, cuando dijo que sentía vergüenza que un político indulte a otro o se comprometía a traer a Puigdemont de vuelta a España y que rindiera cuentas a la justicia. Cuando el independentismo pidió la amnistía y el líder socialista indicó que era algo que no iba a llevar a cabo el gobierno o la infinidad de ejemplos en los que Sánchez "ni se inmuta". "Para inmutarse haría falta el pudor que usted no tiene", le espetó.

Para los populares el discurso de Sánchez fue de "anti investidura", consciente de que el candidato "no tiene límites éticos. "De Sánchez se puede esperar todo lo que le exijan quien sea". ¡Hasta aquí ha llegado, señor Sánchez!

Feijóo ironizó que la investidura ya se ha llevado a cabo, lejos de España, y a escondidas. "Ya llega investido a esta Cámara desde Waterloo", le espetó. También apuntó que "lo que se trae hoy en la Cámara no se votó en las urnas" por lo que tildó de "fraude" la investidura. Porque, si tan seguro está de ello preguntó: "¿Por qué no dejan que los españoles voten en las urnas?" Además, la misma se propiciará a través de un "ejercicio de corrupción política" porque "tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre", subrayó.

Además, apuntó que la investidura termina en una "humillación". "Se humilla a sí mismo, al PSOE y al resto de españoles". "Sánchez no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado firmando cheques que todo pagaremos".

El líder del PP aseguró a los independentistas que "Sánchez es la horma perfecta del independentismo que pisó España" y destacó que ni Esquerra ni Junts habían llegado tan lejos. Aseguró que no consentirá que "se vendan los derechos de los españoles por una investidura". "No admito que se rían de los españoles" que salieron a la calle. "Por qué son menos demócratas los que salieron a protestar que los terroristas CDR del procés. Feijóo mostró un dossier de nombres y entidades sociales que han apoyado las manifestaciones, entre los que se encuentran socialistas y tildó de "ridículo" a los socialistas por sus críticas a los que protestan.

Feijóo criticó a Sánchez que hable en nombre de la democracia cuando "ni si quiera puede hacerlo en el nombre del Pedro Sánchez de hace tres meses". ¿En nombre de quién habla? De los fiscales, los jueces, los policías, ni si quiera en nombre de millones de socialistas a los que mintió. "No, en nuestro nombre, no", espetó el líder del PP. "Será en nombre de una mayoría progresista".

Incidió en la ideología de Junts y PNV que no es progresista salvo que hayan enterrado todo lo que le queda de CiU o que PNV haya cambiado el tractor por la hoz y el martillo, "no es progresista esta coalición". También tildó de "mentira" que Sánchez se venda como el "salvador" para evitar un gobierno de PP y Vox recordando que él trajo a la Cámara un proyecto donde la formación de Abascal no estaba en el gobierno.

"El mejor aliado de Vicktor Orban es Sánchez porque su grupo le acusó de proteger a Sánchez para que no rinda cuentas ante los tribunales".

También tumbó el "gran mantra" de Sánchez alegando que la amnistía es por la convivencia. "Decir que es un acto de venganza. La convivencia solo existe si hay respeto a la ley". Ante los reclamos de "generosidad" que pidió el candidato socialista a los populares se preguntó si hay que ser "generosos" contra quienes protagonizaron presuntos actos terroristas, los que rinden homenajes a los asesinos, los que planearon secuestros, con un investigado con el régimen de Putin, preguntó. "No tenemos tanto dinero para su generosidad" y preguntó que, si lo tuvieran, "al menos, será mutua" apuntando que "todo lo que Sánchez le da al separatismo es a cambio de nada" mientras la amnistía la redactan los que delinquieron. "¿Qué convivencia se puede lograr si el independentismo afirma, sin rubor, esto es el punto de partida y lo volveremos a hacer". Feijóo se preguntó si repiten el golpe: "¿Los volverán a amnistiar? o, habrán eliminado ese delito del código penal?

Si la amnistía fuera tan buena para la convivencia, "¿por qué no la aprobaron antes?" recordando que ésta norma "divide al país en dos y rompe con el principio de igualdad" ya que "entre dos solo no se puede decidir lo que afecta al resto de españoles". El PP también se opone a un verificador donde recordó que "la soberanía nacional no necesita mediadores" y se rebelan ante la idea de que España es un estado opresor. "No tenemos que pedirles perdón".

Feijóo ironizó con la idea de que pactos son el "mal menor" pero "es usted el mal mayor, usted con su patológica ambición. "Mientras siga en la presidencia política seguirá la amnistía. A usted la historia no le amnistiará".

Ante la duda, se preguntó ¿a quién servirá Sánchez? "Prefiere el camino fácil de darle a siete diputados lo que quieran que a once millones de españoles. ¿Qué proyectos compartidos tiene Bildu y el PNV?, incidió el líder del PP. Le reclamó también qué política internacional hará la de Sumar, Podemos, Marruecos o las decisiones que se tomen en Waterloo.

Feijóo anunció que la semana que viene tendrá lugar el primer control al gobierno. Además, en tono irónico se preguntó cómo va a cesar a Irene Montero siendo la mejor ministra de Igualdad.

Pactos "encapuchados"

Sobre Bildu, le preguntó: "¿Cuál es el pacto encapuchado con Otegi, además de intercambiarse diputación foral, la amnistía etarra, la campaña para que pueda lograr el gobierno vasco, la alcaldía de Navarra, una Euskal Herría o todo junto?"

Le acusó de atacar la separación de poderes, consumar el mayor retroceso de los seres humanos y que hay españoles que valen "menos". "Tenga muy claro que defenderemos a los españoles en todos los ámbitos y ante todas las instancias" para así revertir "el daño que lo está haciendo".

El PP promoverá una ley de lealtad Constitucional -lo que hizo reír a las bancadas socialistas- y garantizó que "antes o después" terminará sacándola adelante.

Feijóo apela a los socialistas asegurando que hoy el partido es un señor que estrecha sonrisas con una mujer condenada por terrorismo, con un fugado y un comité federal que liquida la igualdad y la historia del PSOE. "Cuando el independentismo le falle, cuando le supere la legislatura, no me busque. Yo me quedo con la mayoría de los españoles que considera de segunda".

A los independentistas les dijo: "Tienen al presidente que quieren. Mejor uno dócil que uno fiable" Ustedes ven a Sánchez como una oportunidad y, dirigiéndose a sus socios: "Espero que todos confirmen que se sienten igual de españoles que Sánchez y toda su acción política se rige por su profundo amor a España". "El hueco que ha dejado el PNV como alternativa lo ocupará el PP en Euskadi". También se dirigió a Podemos asegurando que en él no encontrará un aliado. "La casta la están sufriendo en el propio y la confianza está de nuestro lado" y les deseó suerte. "Aprieten por un ministerio o dos, sí se puede".