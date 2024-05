La Fiscalía Europea irrumpe en el "caso Begoña Gómez" y examina ya si las adjudicaciones afectan a fondos europeos

Cuarenta y ocho horas después de que Pedro Sánchez se diera un respiro para decidir sobre su posible dimisión, que finalmente no se produjo, la Fiscalía Europea entró en escena en el "caso Begoña Gómez" y reclamó información al juez Peinado para analizar si la investigación es de su competencia en el caso de que afecte a fondos europeos. En un oficio incluido en el sumario, los fiscales europeos delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate solicitaron al juez Juan Carlos Peinado el pasado 26 de abril que informase a la institución "en la mayor brevedad posible de los hechos y delitos por los que se siguen diligencias previas abiertas" en las que estaría implicada la UTE (Unión Temporal de Empresas) Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley en los expedientes investigados.

Y es que, según advierten, la Fiscalía Europea "podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia", por lo que requiere al instructor la "remisión de la documentación oportuna" para la "verificación de la información".

La Fiscalía Europea ya investiga, por ejemplo, las adjudicaciones a la "trama Koldo" -el reparto millonario de comisiones en concursos para la adquisición de mascarillas en plena pandemia que giraba en torno a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos- por parte de los gobiernos balear y canario cuando los dirigían Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, y el ahora ministro Ángel Víctor Torres. La institución dio el paso tras constatar que en esas adjudicaciones estaban comprometidos fondos comunitarios.

Petición de contratos a Red.es, CSD y Ayuntamiento de Madrid

El sumario del "caso Begoña" da cuenta, además, de las últimas diligencias ordenadas por el instructor, entre ellas la que encomienda a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que "a la mayor brevedad posible" reclamen Red.es, al Ayuntamiento de Madrid y al Consejo Superior de Deportes la relación de adjudicaciones a la empresa de Carlos Barrabés Innova Next SLU "tanto en solitario como en UTE".

Del mismo modo, las actuaciones reflejan la tirantez entre el juez Peinado y el fiscal del caso, José Manuel San Baldomero. El 22 de mayo, el representante del Ministerio Público recurre la decisión del magistrado de prorrogar el secreto de la causa -que finalmente acordó levantar el pasado viernes tras la filtración del informe de la UCO que exculpa a Begoña Gómez-. En ese escrito, el fiscal califica de desproporcionada la medida, para la que según subraya "no existe causa ni justificación". San Baldomero reprocha al juez su empeño en "persistir y perseverar en el error" tras tener conocimiento del citado informe de la Guardia Civil, lo que califica de "chocante".

Peinado replicaría 24 horas después en una providencia en la que alertaba de la "inhabitual" actitud procesal del fiscal del caso debido a su inusitado interés en conocer "con carácter inmediato" el contenido de sus resoluciones, "no solo dictadas sino las que pudieran llegar a dictarse". Este comportamiento llevó al instructor a solicitar al letrado de la Administración de Justicia un informe en el que detalle tanto "la frecuencia con que se realizan dichas visitas personales" como "la insistencia en conocer las resoluciones que se dictan".