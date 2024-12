El Gobierno se abre a un pacto con Junts en la ley de extranjería: "Los acuerdos no se pueden eternizar"

El plan para el reporta de menores no acompañados sigue en el aire, mientras el Gobierno busca fórmulas para poder sacar adelante un "consenso". Mientras el PP reclama concreciones sobre la mesa, Vox se muestra como dique de contención para que no avance la inmigración ilegal y Junts reclama las competencias de inmigración, las mismas que pidió como condición hace unos meses tras poner en jaque la aprobación de los decretos anticrisis donde se puso en evidencia la debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los de Carles Puigdemont piden las competencias de inmigración para la Generalitat debido a la inquietud creciente que se ha visto reflejada en la irrupción de Alianza Catalana, partido abiertamente anti inmigración y la resistencia de Vox en el Parlament algo que les ha hecho tomar nota. Además, en el reparto de menores no acompañados, los populares han advertido de que todas las comunidades tienen que entrar en el reparto, por si el Ejecutivo tuviera la tentación de excluir a Cataluña.

Mientras, el Gobierno trata de avanzar en las negociaciones para sacar adelante un acuerdo y se ha mostrado abierto a seguir negociando con Junts para conseguir sacar adelante una modificación de la ley de extranjería que establezca un mecanismo de derivación de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades si este viernes no hay un acuerdo con el PP en la Conferencia de Presidentes después de que hace una semana las negociaciones volvieran a romperse. Según fuentes de Interior la intención es llegar a un acuerdo pero "los acuerdos no se pueden eternizar" y siempre "en el marco constitucional", insisten aunque, precisan que "cuando uno se pone a trabajar no hay fechas". Eso sí, insisten en que buscan que tenga el "rigor jurídico" que además tendrá que plasmarse en una ley orgánica y votarse.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró este jueves en una entrevista en Onda Cero, en referencia a lo que ocurrirá si en la reunión que se celebrará en Santander el Gobierno no tiene el "plácet" del PP para este asunto, indicó: "Iremos caminando, lo llevamos haciendo con Junts desde hace un año, lo hemos hecho también en las últimas semanas, en las que estamos negociando con todos los grupos políticos para sacar los presupuestos y también otras cuestiones", ha explicado el ministro sobre este escenario.

Esta semana, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que si en la Conferencia de Presidentes vuelven a fracasar las negociaciones para reformar la ley tiene preparado el texto de un decreto ley que, de asumirlo el Gobierno de España, contaría con el apoyo parlamentario de Junts. "No va a ser fácil, en cualquier caso, pero tampoco nos vamos a rendir porque creemos que es justo esa distribución entre los territorios", ha defendido Torres.

El ministro ha insistido en que, en todo caso, lo óptimo sería llegar a un acuerdo con el PP, como lleva intentando hacer desde hace meses ya que es la formación que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas y, para poner en práctica este mecanismo, será necesaria su colaboración.

Preguntado sobre si detrás de este posible acuerdo con Junts están mayores concesiones en el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat catalana, una de las condiciones del partido para respaldar los presupuestos generales del Estado de 2025, Torres ha evitado responder al señalar que él no es interlocutor en estas conversaciones. "Yo lo que creo es que estamos en un Estado autonómico en el que la descentralización es una realidad y nosotros apostamos por ella. Hay partidos que lo que quieren es la centralización de los servicios y creemos que no es menos Estado aquello que tiene más transferencias en las comunidades autónomas", ha defendido.

En este sentido, ha abogado por aplicar "lo que hace 30 años parecía imposible" y hoy es una realidad, que es que cuestiones como la sanidad, la educación o la vivienda estén en manos de las comunidades autónomas, lo que no significa que el Gobierno de turno las apoye con medidas determinadas cuando es preciso.

Este jueves, el presidente canario ha acudido a Vitoria para acordar con el lehendakari, Imanol Pradales, una propuesta conjunta en este ámbito, que pase por un reparto "equitativo, equilibrado, solidario y justo" de los jóvenes entre las comunidades y una mayor dotación económica para su atención.