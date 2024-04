El Gobierno sale ahora al ataque contra Bildu cuatro meses después de premiarle con la alcaldía de Pamplona

En campaña electoral todo vale, es la máxima a la que se agarran todos los políticos. Ahora, justo a una semana de la convocatoria electoral en País Vasco, el Gobierno y el PSOE hacen de la necesidad una nueva virtud y, con las encuestas a la contra y con un Bildu que sería primera fuerza política, los socialistas pasan ahora al ataque contra su socio en Madrid, del que dependen para seguir gobernando en el Gobierno de coalición. Lo hacen tan solo cuatro meses después de "premiar" al mismo partido con la alcaldía de Pamplona. Entonces, cuando desbancaron a los populares de la alcladía, no utilizaron el mismo baremo al que ahora se agarran como línea roja.

El PSOE ha aprovechado para sacar rédito del desnudo político ejecutado esta misma semana por el candidato de Bildu, Pello Otxandiano, con el que Bildu ha quedado al descubierto después de una campaña de blanqueo de imagen política. El candidato abertzale, ha encendido la meca este martes al negarse a calificar a ETA como banda terrorista. Algo que ha encendido a todas las formaciones políticas y que los socialistas no han dudado en utilizar. Primero, el candidato Eneko Andueza, que se ha servido de sus declaraciones para cimentar todavía más su línea roja a pactar con Bildu. "No puedo permitir que esta gente gobierne y muchísimo menos que gobierne gracias a nosotros", en palabras del candidato del PSE a lehndakari.

Misma operación por parte del Gobierno, quien ha rechazado tajantemente las palabras del candidato de Bildu. "Todos los españoles abemos bien que ETA es una banda terrorista. No reconocerlo no solo es reprobable, sino un absoluto desprecio y que muestra un negacionismo incompatible con la democracia”, ha zanjado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

“Frente al terrorismo y violencia que este país ha vivido por parte de ETA, este gobierno ha sido contundente. No ha cambiado nada. No compartimos en absoluto las palabras del candidato de Bildu. Muchas personas han sido asesinadas por ETA, no reconocerlo ya no es que sea cobarde, sino que es un desprecio enorme hacia todas las víctimas y hacia la sociedad española en su conjunto”, zanjó la portavoz del Gobierno. En el Ejecutivo, preguntados por si pueden dar la gobernabilidad a Bildu tras las elecciones de este 21 de abril lo niegan en rotundo, remitiéndose a las declaraciones del candidato del PSE, que reiteró en varias ocasiones que cumplirá su palabra y no pactará con Bildu.

Una promesa, la de no pactar con Bildu y un ataque al partido abertzale que llega después de que en el pasado mes de diciembre, el PSOE facilitara en el Ayuntamiento de Pamplona que Bildu se quedara con la alcaldía, después de apoyar la moción de censura presentada para desbancar a la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, que gobernaba en minoría. Fueron los votos del PSOE, los que permitieron al concejar de Bildu, Joseba Asiron, convertirse en alcalde.