Guardias civiles denuncian que "con este Gobierno, mire donde se mire, salimos perdiendo"

“Los guardias civiles, miremos por donde miremos, con este dispendio del Gobierno salimos perdiendo por goleada y, por su puesto, pierden también todos los ciudadanos”. La AEGC se refiere en estos términos a la entrega a la Generalitat de Cataluña de una partida de 1.600 millones de euros para ampliar la plantilla de los Mossos D’ Esquadra.

Recuerdan que esa seguridad ciudadana “depende de nuestro despliegue; los ciudadanos asisten impotentes al abandono de los agentes de muchos de sus puestos precisamente por falta de personal. Porque no podemos olvidar que es la Guardia Civil la que corre con la seguridad del 83% del territorio nacional, un total de 6.800 municipios a los que hay que añadir competencias en tráfico, servicio marítimo, montaña, fronteras”.

Se muestran “sorprendidos con el compromiso del Ejecutivo por cumplir con los acuerdos firmados con la Generalitat de Cataluña mientras incumple el Acuerdo de Equiparación firmado con las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil y Sindicatos Policiales, e ignorando la sentencia judicial que insta al Ministerio del Interior a cumplirlo en su integridad: un juez (por Marlaska) que desobedece la sentencia de otro juez, porque el ministro ha podido olvidar cuál era su profesión, pero en tenemos muy presente que hasta hace unos años él era el encargado de dictar sentencias”.

Subrayan que “este acuerdo con la Generalitat no solo afecta a la ampliación de su plantilla, también contempla otros 46 millones de euros para igualar la jubilación anticipada de los Mossos d’Escuadra con los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil. Eso sí para sentarse a negociar con los representantes de las FCSE una jubilación digna no hay un hueco en la agenda del Gobierno. Una cifra que se suma a los millones, más de 61, destinados para el mismo fin los últimos dos años. Para unos funcionarios si hay partida presupuestaria para mejorar sus condiciones de jubilación mientras que, para otros, los guardias civiles y policías, en Interior no encuentran ni un euro para ellos, ni para equiparar al 100% sus salarios con los mossos ni para ofrecerles la misma jubilación”.