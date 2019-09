Iglesias calienta la reunión de esta tarde con el PSOE: "El problema es Sánchez"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, culpó este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que no haya un acuerdo con el PSOE como el que ambos partidos han firmado en comunidades autónomas: "El problema es Sánchez. No quiere que nadie le haga sombra en el Consejo de Ministros".

En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Iglesias atestiguó que el equipo negociador de Unidas Podemos propondrá esta tarde al del PSOE en su reunión un Gobierno de coalición para "completar" la negociación programática a la que quieren acotarla los socialistas. "Esperamos que no se levanten de la mesa", aventuró.

Iglesias contestó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que la situación ya no es "una posición intermedia" entre las pretensiones de ambas partes, el punto de encuentro al que se ha de llegar según estableció el líder socialista. Para el dirigente de Podemos, las negociaciones ya no están "ni siquiera en una solución intermedia".

"Entiendo que no puedas soportar la perspectiva de que yo también esté en el Consejo de Ministros", aseguró haberle concedido a Sánchez en alguna de sus entrevistas, antes de presentar su retirada voluntaria como "una decisión generosa a partir de una promesa de Sánchez", la de que habría Gobierno de coalición si él no estaba; una promesa que ahora el presidente no estaría cumpliendo.

"Nosotros sólo hemos tenido problemas para ponernos de acuerdo con Pedro Sánchez. Nos hemos puesto de acuerdo en todos los sitios donde no está Pedro Sánchez", afirmó Iglesias recordando los pactos de coalición en varias comunidades autónomas, antes de acusar directamente: " El problema es Sánchez, hay algo en él que le pone muy difícil entender que alguien le pueda hacer sombra en el Consejo de Ministros".

Pese a este diagnóstico, Iglesias avanzó que en su reunión de esta tarde, "una vez tengamos elementos programáticos de acuerdo", el equipo de

Podemos hablará "de lo imprescindible": los equipos de gobierno. Todo ello "sobre la base" de la última oferta del PSOE en julio: una vicepresidencia social y tres ministerios, aunque dos de ellos fueran actuales secretarías de Estado. Una oferta que los socialistas ya no hacen a Podemos pero que él insistió en que no pudo tener fecha de caducidad de 48 horas.