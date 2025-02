Juan Carlos Monedero contesta a las acusaciones: "Podemos tendrá que aclarar cosas"

Juan Carlos Monedero ha contestado este viernes tras conocerse que una alumna suya le denunció por acoso sexual ante la Universidad Complutense. El fundador de Podemos ha decidido dar la cara y ha pasado al ataque contra sus antiguos compañeros de partido. "Podemos tendrá que aclarar algunas cosas", ha señalado.

Monedero, que salía de su domicilio con un casco de moto, ha negado conocer las acusaciones por acoso sexual que tramitó Podemos. "Tengo una ventaja y es que yo no tengo una persona y un personaje, soy la misma persona, no me he enriquecido en la política, tengo la misma moto, vivo en el mismo sitio", ha afirmado en declaraciones que han sido emitidas por el programa 'En Boca de Todos'

"En cuanto todo esto se aclare ya veréis como voy a los medios de comunicación y ya veréis como podré dar todas las explicaciones que hagan falta", ha añadido. Al ser preguntado sobre si abandonó o le echaron de Podemos, Monedero ha recurrido al ataque. "Podemos tendrá que aclarar algunas cosas", ha añadido.

Asimismo, el fundador del partido de Pablo Iglesias ha subrayado que: "Siempre he dado la cara, no tengo nada que ocultar".

Las clases de Monedero

"Hace comentarios que no son acordes con alguien del pensamiento de izquierdas. Muy sexistas", critica a LA RAZÓN uno de sus alumnos que pasó por su aula hace más de un lustro. La Universidad Complutense abrió hace semanas un expediente de información reservada al fundador de Podemos tras recibir una denuncia por acoso sexual, según afirmaron fuentes del centro.

Los comentarios sobre su actitud en las aulas se vienen silenciando desde hace más de una década. Son muchas las voces críticas que han alzado la voz de forma interna sobre las formas del fundador de Podemos. Sin embargo, no contaba con ninguna denuncia previa hasta que hace semanas la universidad recibió la primera queja.

LA RAZÓN ha contactado con antiguos alumnos de la asignatura que imparte Monedero para conocer a fondo cuáles son sus métodos. Este curso imparte "Teoría y prácticas de la democracia", que lleva liderando desde 2018/2019. Antes, también tenía entre sus cometidos el temario de "Ciencia Política: Instituciones y estructuras de decisión".