Juan López de Uralde: «No hay ninguna propuesta de Errejón distinta a la de Podemos»

-El 10-N ha precipitado la irrupción de nuevos actores políticos que creen que combatirán la abstención, ¿valora que consiga ese fin realmente?

-El fin de esos nuevos actores no creo que sea combatir la abstención sino competir por un espacio que está ahí. Es legítimo pero que no nos engañen, su fin es conseguir votos en cualquier caladero. Creo que compiten con el PSOE. De alguna manera hasta ahora el discurso es más cercano al de Pedro Sánchez que al de Unidas Podemos. Donde va a cosechar más votos es en el PSOE. Creo que Pedro Sánchez una vez más ha infravalorado la situación y se está equivocando en este momento.

¿-Qué ha hecho mal la izquierda para que veamos la irrupción de nuevos partidos ahora? ¿Dividirá el voto progresista?

-Pedro Sánchez nunca quiso un gobierno de izquierdas. Este es el origen de los problemas. Cuando aseguró que no podía dormir pensando en que hubiera ministros de Unidas Podemos en su Gobierno, ahí demostró que no quería pactar. Para mí la irrupción de esos actores puede generar una división de voto y será perjudicial para el bloque de izquierdas y nos puede perjudicar a todos.

-Los militantes de EQUO celebran una consulta ya –cuyos resultados se conocerán hoy- sobre como concurrir el 10-N. Todo apunta a que apoyarán concurrir bajo las siglas de Íñigo Errejón. ¿La ruptura de EQUO es ya un hecho?

-Viene condicionado por dos territorios de Madrid y Valencia, pues es donde tenemos más afiliación. Aquí está el peso de EQUO. Creo que la decisión de acudir a las urnas con Errejón se está tomando en contra de la decisión de la asamblea en la que se acordó que nuestro espacio era Unidas Podemos, y también de nuestras primarias donde gané con el 60 por ciento de los votos como candidato. Va en contra del espacio en el que hemos estado hasta ahora. Creo que un giro de esta magnitud no se puede hacer de la noche a la mañana como se está haciendo solo por cuestiones más relacionadas con los intereses territoriales que arrastran el conjunto de EQUO. Y por eso he mostrado mi desacuerdo. Considero que donde debemos estar es en Unidas Podemos y mi compromiso desde 2014 es estar en Unidas Podemos. Además, por ahora no he visto ninguna propuesta programática de Errejón distinta a la nuestra.

-¿Mas País tiene un programa comprometido con causas ecologistas?

-Desconozco el programa de Más País. Es ese el problema. Es un partido que ha emergido con gran ruido mediático, pero con muy poco contenido conocido. Veíamos el miércoles a Rita maestre en La Sexta y cuando la preguntaron por una medida programática diferente a las de Unidas Podemos no fue capaz de decir ninguna. Esto es lo significativo de la situación. Lo veo más bien diferente en las formas y mensajes, pero no en el programa que es lo que le interesa a la gente.

-Usted tiene una buena relación con Joan Baldoví, y existe un largo recorrido profesional entre Equo y Compromís. ¿Cómo se puede romper eso?

-Tengo buena relación con Baldoví y también con Inés Sabanés, pero cuando tienes grandes discrepancias políticas sobre lo que se está haciendo y sobre la oportunidad y el momento en el que se toman las decisiones, creo que cada uno tiene que ser coherente con lo que piensa. Yo lo soy. Es en Unidas Podemos donde hemos estado trabajando más por la lucha contra el cambio climático. Nosotros hemos llevado el liderazgo en el Congreso. Y si alguien dice que no vale esto, tiene que explicar el por qué.

-Los resultados se conocerán hoy, si su formación decide desligarse de Unidas Podemos, ¿usted qué hará?

-Yo me voy a quedar donde estaba. En el espacio de Unidas Podemos. Mi compromiso a partir de ese momento será crear un espacio verde dentro de UP, porque no nos resignamos y trabajaremos duro para que UP siga siendo el referente verde en este país.

-¿Se integrará directamente dentro de Unidas Podemos o se presentará como independiente el próximo 10N?

-Me presentare como independiente en las listas de Unidas Podemos por Álava.

-Imagino que le produce tristeza la ruptura con EQUO, después de tantos años.

-Se lo puede imaginar. Yo funde Equo y en los últimos diez años he dedicado gran parte de mi vida a intentar desde circunstancias difíciles y sin recursos intentar que tuviera peso político. Creo que como pasa en los verdes en Europa, EQUO es un partido que, sin mucha importancia cuantitativa, cualitativamente ha sido importante porque ha traído el discurso del ecologismo político a las instituciones. Eso lo hemos hecho gracias a una estrategia de alianzas. Que eso se rompa y tener que dejar el partido me da pena. Pero soy coherente y creo que es lo que tengo que hacer.

-¿Es Errejón el que ha fraccionado su formación? La consulta de su partido ante la investidura de julio arrojaba que los militantes apostaban por investir a Sánchez con sus votos...

-Eso no tiene nada que ver. La consulta diría que fue un error puesto que se hizo sin especificar el voto que habría que dar si hubiese acuerdo, se hizo en un momento en el que todo apuntaba que iba a haber acuerdo. Estatuariamente era una herramienta consultiva y no vinculante puesto que no pasó por los órganos correspondientes del partido. Pero la fractura viene por Errejón, desde las elecciones autonómicas, que fue cuando EQUO decide aliarse con Más Madrid y eso rompe el espacio de alianza en una comunidad que o es cualquiera. Es Madrid la que desequilibra el peso de los acuerdos.

-¿Qué motivos cree que tiene su partido para acercarse a Errejón?

-Una vez que ese acuerdo se produce en Madrid, Madrid exporta su alianza al resto de la organización gracia s a su peso en el censo. EQUO Madrid impone su alianza al resto de territorios dejando fuera a los más pequeños, que quieren seguir dentro de UP pero que no tiene un peso equiparable y por ello se quedan fuera.

-¿Dónde suma EQUO con Iglesias o con Errejón?

-Yo creo que con Unidas Podemos. Es un espacio donde ya venimos trabajando tiempo y donde la ecología política consiguió los mejores resultados en el 2015 cuando logramos tres diputados y presencia en numerosos ayuntamientos, entre ellos Madrid. Nunca antes los verdes habíamos tenido en la historia de España tanta representación política. Es la estrategia buena y la que debemos seguir.

-Errejón ofrece uno de los tres primeros puestos en Madrid. ¿Cree qué su formación piensa que con ellos conseguirán una mejor representación que con Podemos no tenían?

-Estamos hablando de ofertas hechas por interés de atraer a Equo a su terreno. Creo que no hay más que estrategia tácticista. La táctica de Errejón para romper las confluencias de Podemos.

-Si el ecologismo político es posible dentro de Unidas Podemos, no se entiende que su formación se desligue...

-Es que yo no lo entiendo. Me parece un error estratégico y de alto riesgo. Es una aventura de la que no conocemos el programa ni lo que plantea, ni tampoco si va a tener los resultados que estos días, con tanto impulso mediático, parece o si será un espejismo y la gente seguirá optando por Unidas Podemos, que creo que es lo que hará.

-¿Cuáles serán las principales medidas en las que usted quiere seguir trabajando dentro de UP?

-No hay nada que no hayamos hecho ya. Hemos dejado clara la prioridad por el cambio climático. Hemos conseguido la declaración de Emergencia por el cambio climático en el Congreso que votaron a favor todos los partidos excepto VOX. También la defensa de la biodiversidad, la defensa de las especies, la lucha contra la destrucción de espacios naturales... Hemos llevado la ley para la eliminación de los plásticos de un solo uso, la reforma del Código Penal para garantizar el bienestar de los animales, entre otros. En estos años Unidas Podemos ha estado sola defendiendo estas cuestiones en el Hemiciclo. Modestamente podemos presentar un balance muy amplio. Aquí hace cuatro años no había ni una comisión legislativa para el cambio climático, era una comisión de estudio, por ejemplo. Hemos conseguido que el ecologismo esté en la agenda del día a día.