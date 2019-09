Compromís dice «no» a Iglesias y buscará un pacto con Errejón

La participación de Íñigo Errejón y de su plataforma en las elecciones del 10-N amenaza con agitar el tablero de la izquierda política. No solo añade una opción más a los electores, con la consiguiente fragmentación del voto que puede ocasionar, sino que también ha comenzado ya a desestabilizar las alianzas que el partido de Pablo Iglesias tejió en los comicios de abril. Los contactos entre Más Madrid –la entidad creada por Manuela Carmena y a la que Errejón se sumó tras abandonar Podemos– y algunos de los actores de las confluencias moradas ya han comenzado. También los movimientos entre éstos últimos porque los tiempos electorales apremian. Este domingo, día 29, finaliza el plazo para registrar coaliciones de cara al 10-N, y el 7 de octubre acaba el tiempo para formalizar las listas.

Sobre la decisión de Errejón, Iglesias se limitó ayer a decir que es un movimiento «legítimo» y «muy previsible». De puertas para afuera, la dirección morada no muestra preocupación y confía en reeditar sus acuerdos territoriales.

La Comunidad Valenciana es, sin duda, la región en la que la aparición de Errejón más tensiones amenaza con provocar, especialmente en Compromís. El partido valenciano reunió ayer a su Ejecutiva para valorar la propuesta de Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno autonómico, y de Joan Ribó, alcalde de la capital, para concurrir de la mano de Podemos. La propuesta fue rechazada por las dos formaciones que integran Compromís: Iniciativa del Poble Valencià y el Bloc Nacionalista Valencià. Tras este rechazo, Compromís estudiará a partir de ahora cuál es la mejor fórmula para llegar a un acuerdo con Errejón. No se tratará, en principio, de una coalición sino de un pacto para que Compromís concurra a los comicios con el apoyo externo de la entidad madrileña. La vicepresidenta Oltra apostó en las horas previas a la Ejecutiva por la conformación de una plataforma que integrase a Podemos, a Más Madrid y a Compromís. A la posición de Oltra se han contrapuesto desde el principio otras voces con peso en Compromís. Es el caso de Joan Baldoví, el único diputado de este partido en el Congreso. «Apuesto por una coalición con el partido de Íñigo Errejón. Es la opción más sensata», aseguró Baldoví antes de la reunión. Finalmente, su tesis se impuso.

Al margen de ello, las dos principales alianzas territoriales de Podemos, en Galicia y Cataluña, se mantendrán en las nuevas elecciones. En lo que concierne a Cataluña en Común, tanto Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, como el portavoz de los comunes en Madrid, Jaume Asens, han sido claros a la hora de ratificar su pacto con Podemos. Más allá de las diferencias de matices con respecto al conflicto en Cataluña, ambas partes están satisfechas con su alianza y con el trabajo del grupo confederal en el Congreso de los Diputados. La confluencia gallega –Galicia en Común– también se reeditará en los mismos términos que el 28 de abril. Cuestión diferente es lo que suceda con las entidades que se quedaron fuera de esta alianza en las últimas generales. Se trata de los partidos En Marea y Anova. Ambas formaciones optaron por no integrarse en el pacto que Podemos, Izquierda Unida y Equo alumbraron en esta comunidad. En el caso de Anova, su dirección decidió no concurrir al 28-A. En Marea sí lo hizo, cosechando un fracaso estrepitoso al no llegar al umbral de los 20.000 votos. Ahora, desde las cúpulas de estos dos partidos se vería con buenos ojos un acuerdo con Errejón para recuperar visibilidad y gancho electoral. El portavoz de En Marea, Luís Villares, aseguró ayer que sería «positiva» una cooperación «leal y horizontal» de su formación con el partido fundado por la ex alcaldesa de la capital. Villares, que el 28-A no llegó al 1% de los votos, asegura ahora compartir los motivos que han llevado a Errejón a concurrir a esta cita electoral y que pasan por configurar una «reacción en positivo» frente a la «abstención, al hartazgo y a la decepción» que existe entre la ciudadanía ante la falta de acuerdos para «la configuración de un gobierno de progreso».

El dilema ecologista

El otro gran incendio desatado por el movimiento de Errejón no concierne a una confluencia autonómica sino a Equo, uno de los actores de Unidas Podemos. El partido ecologista forma parte del grupo confederal morado en el Congreso y, en principio, estaba previsto que repitiese su alianza en noviembre. Sin embargo, la aparición de Más Madrid en el tablero político nacional ha fracturado por completo a la formación. Y es que varios miembros de Equo forman parte de los grupos parlamentarios de Más Madrid tanto en el Ayuntamiento de la capital como en la Asamblea de Madrid. Es el caso de Inés Sabanés, una de las participantes en la asamblea que el domingo celebró el partido de Carmena y Errejón y en la que se decidió su participación en las generales. La corriente que simpatiza con Sabanés es partidaria de que Equo pacte con Más Madrid a nivel estatal. Consideran en este sector que este acuerdo beneficiaría a ambas partes. Sin embargo, el sector encabezado por Juan López de Uralde –diputado de Unidas Podemos en el Congreso–apuesta por mantener su pacto con los de Iglesias: «Estamos en un momento crítico en el que estoy convencido de que es mejor sumar que dividir el espacio de izquierda. En todo caso, siempre he sido claro sobre esto: yo estoy y estaré con Unidas Podemos», aseguró ayer López de Uralde en una entrevista. En mitad de este conflicto, Equo celebrará esta semana una consulta entre sus bases para decidir qué camino debe transitar.