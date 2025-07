El juez procesa a Josu Ternera y apunta a su papel de "máximo dirigente" de ETA

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado a José Antonio Urruticoechea Bengoechea, más conocido como 'Josu Ternera', por delito de dirección de organización terrorista en el marco de unas diligencias que se abrieron en 2002 relativas al caso de las 'herriko tabernas'.

En su auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 explica que se amplía el procesamiento contra Ternera a tenor de toda la documental intervenida por las autoridades francesas tras su detención el 16 de mayo de 2019. Según precisa, el registro de la cabaña-refugio de montaña en la que residía cerca de la localidad de Saint Gervais -Les Bains, ha aportado más datos sobre su papel de dirigente de la banda terrorista ETA.

Al respecto Pedraz explica que de la valoración conjunta de todos los elementos analizados se corrobora al menos de forma indiciaria la hipótesis incriminatoria según desde su huida de España en 2002 y hasta su detención hace ahora seis años ha actuado como "uno de los máximos dirigentes" de ETA.

Reuniones con el Gobierno en nombre de ETA

"No de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes. No de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del gobierno de España. No se explica de otro modo, finamente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución", argumenta el magistrado.

El juzgado procesó a Ternera en 2005 pero la Sala de lo Penal revocó la conclusión de sumario el pasado mes de junio. Lo hizo a petición de Dignidad y Justicia y también de la Fiscalía que solicitó que se ampliara su procesamiento para atribuirle el nuevo delito. La decisión se tomó tras incorporar al sumario informes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil sobre el material informático intervenido por la Policía Judicial Francesa.

Del análisis de estos nuevos efectos intervenidos a Ternera, el juez concluye que "existen indicios plurales suficientes" para considerar que se ha producido un delito de dirección de organización o grupo terrorista del que resultaría responsable Josu Ternera.