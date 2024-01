Junts y Esquerra vuelven a los ataques contra los jueces tras el fiasco con la amnistía: "Prevarican"

El independentismo continúa con su cruzada contra los jueces. Tanto Junts como Esquerra, con distintos tonos, han cargado contra el Poder Judicial, al que han acusado de "prevaricar" tras el fiasco de la ley de amnistía. La medida de gracia ha descarrilado por el temor de los posconvergentes a que no se pueda aplicar a casos como el de Carles Puigdemont por las investigaciones que están llevando a cabo los jueces Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre sobre los casos Tsunami, CDR y Voloh.

"Este texto es buen punto de partida, pero saben que esta ley tiene un agujero. Ustedes saben que esta ley tiene agujeros por los cuales la justicia prevaricadora española puede dejar en papel mojado", ha señalado Nogueras. "Si hoy podemos quitarle la pelota, porque la ponemos en el punto de penalti", ha añadido Nogueras, que ha pedido al PSOE que vote a favor de sus enmiendas para retirar toda mención al terrorismo en la ley de amnistía y ha reclamado "combatir a los jueces prevaricadores que sincronizan agendas judiciales con la política".

"¿La cúpula judicial está diciendo que se nos tirará al cuello y no haremos nada? ¿El juez Aguirre reabre una causa de hace años el día ante de la ley y no haremos nada? ¿El juez Aguirre se pasea por televisiones europeas prevaricando y no haremos nada? ¿García-Castellón se saca los delitos del bolsillo una vez publicado el primer texto de la ley y no haremos nada? La adaptación de la agenda judicial a la agenda política es tan descarada que no hacen falta argumentos", ha expuesto Nogueras, antes de reclamar que el Gobierno debería "mostrar autoridad" ante los jueces en vez de dejarse "arrastrar por la estética o los titulares".

Nogueras ha ido a más y ha acusado al PSOE de no estar preparado para "romper con el franquismo". "Un franquismo que saben que está instalado en muchas instituciones del Estado y solo depende de su voluntad de erradicarlos", ha señalado, en referencia a los jueces.

Esquerra también ha criticado a los jueces, pero se ha contenido más en las formas. De hecho, ha relativizado la capacidad de los jueces sobre la amnistía. En este sentido, Oriol Junqueras ha defendido que la ley de amnistía es una buena ley para superar las cuestiones prejudiciales en Europa o "el filtro del TC", aunque ha reconocido que son conscientes de que los tribunales "inventarán alguna cosa" para frenar su aplicación.

Previamente, durante el debate en el Congreso, la diputada Pilar Vallugera ha acusado a los jueces de "prevaricar claramente" y de que "quieren hacer naufragar" la amnistía, pero también ha considerado que la ley está "dotada de suficiente robustez como para no ir cambiando en función de las investigaciones prospectivas de los jueces". En este sentido, la republicana ha puesto la mirada sobre los posconvergentes al acusarles de hacer "perder una oportunidad" con esta ley, que puede beneficiar a "1.500 independentistas". "Estamos cayendo en su trampa", ha señalado.

Ante estas ofensivas, el PSOE camina en un sendero pedregoso con sus socios ante la ofensiva judicial que lideran. En privado, los socialistas respaldan, con menor crítica, el pensamiento de sus aliados sobre los últimos autos del juez García Castellón por el "caso Tsunami" y el de Joaquín Aguirre en el "caso Voloh". "Estas decisiones judiciales que se toman al albur del legislativo tienen un objetivo claro, el mero hecho de que se tomen me parece terrible", acusaban en Ferraz el lunes. En público, sin embargo, esto se rechaza y se pone el foco en el respeto al poder legislativo y al poder judicial. En esta línea, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió que España "es un Estado de derecho, con jueces que ejercen su labor por profesionalidad y rigor".