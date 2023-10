Junts marca distancias con el PSOE ante la investidura de Sánchez: "Seguimos lejos de un compromiso histórico"

Junts y PSOE parece que no están cerca de un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez. O, por lo menos, es lo que ha intentado proyectar Míriam Nogueras, la portavoz posconvergente en el Congreso, quien ha advertido que hay mucha distancia con los socialistas: "Continuamos lejos de un compromiso histórico". Nogueras, que ha roto el silencio de Junts con una breve comparecencia en catalán y sin preguntas de los periodistas, también ha dicho que ha entregado al presidente del Gobierno una transcripción con la conferencia del 5 de septiembre de Carles Puigdemont, en la que desgranó sus exigencias para apoyar al PSOE.

Los posconvergentes, que han explicado que van a mantener la máxima discreción, evitando filtraciones y titulares, han enviado un dardo a Esquerra al asegurar que no van a aceptar que se actúe con ellos tal y como lo ha hecho el Gobierno en los últimos cuatro años. "Si se trata de hacer lo que se ha hecho estos cuatro años, no son los votos de Junts lo que están buscando. No estamos aquí para escuchar ni hacer lo que se ha hecho en los últimos cuatro años porque se ha constatado que no ha funcionado.", ha señalado Nogueras, dando a entender que van a ser duros en cualquier negociación con el PSOE y no se van a conformar con poco. Es decir, también han acusado veladamente a Esquerra de ser blandos.

"Tampoco veníamos a escuchar las condiciones del PSOE para que Junts dé su apoyo. De hecho, hemos venido a recordar lo contrario. Hemos entregado la transcripción de la conferencia que hizo el 5 de septiembre el president Puigdemont", ha señalado Nogueras, que ha estado con un rostro visiblemente incómodo durante la foto previa a la reunión con Pedro Sánchez en el Congreso.

Finalmente, sobre la amnistía, Nogueras tampoco ha querido pronunciarse y ha enviado otro dardo a ERC porque es el partido que más comentarios va haciendo por el camino. "Seguiremos la línea que ha marcado el partido de no comentar nada. Cuando haya que hablar, hablaremos. De hecho, cuando hemos tenido que hablar, hemos hablado. Estamos en un momento trascendente, extraordinario, y no jugaremos al juego de titulares y filtraciones. Para eso ya hay otros", ha zanjado Nogueras.