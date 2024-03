Juristas se pronuncian contra la amnistía: niegan que encaje en el Derecho europeo

Innumerables voces del ámbito jurídico se han ido pronunciando en los últimos cuatro meses sobre la amnistía y su encaje en la Constitución y, prácticamente todas, han expuesto la misma posición: están en contra porque consideran que rebasa el marco constitucional. En este sentido, en un acto en el Instituto de España que ha acogido a miembros de las diferentes reales academias celebrado ayer, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas se pronunció sobre la amnistía y fue rotundo ya que considera que ni la jurisprudencia constitucional ni el Derecho de la Unión Europea permiten la medida de gracia.

"De la exposición de motivos que precede a la Proposición de Ley Orgánica -de amnistía- puede decirse con seguridad que no son correctas las referencias que hace a la jurisprudencia constitucional ni al Derecho de la Unión Europea ni al de otros países, y es particularmente llamativo que el proponente de la Proposición considerara hace poco inconstitucional, sin ningún matiz, cualquier amnistía", señaló el magistrado y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en un acto en el que estuvo acompañado por el prestigioso jurista Santiago Muñoz Machado, de la Real Academia Española, y por Alfredo Pérez de Armiñán, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En concreto, el acto abordó un balance sobre los 45 años de vida de la Constitución de 1978.

El propio Lucas también hizo referencia al "procés", asegurando que es "el más grave desafío que ha tenido y tiene la Constitución". También hizo un diagnóstico sobre por qué estalló el "procés" y, a su juicio, no se puede entender "sin el clima derivado de la crisis económica de 2008", aunque también es cierto "que eran constantes las demandas de más autogobierno por parte de las formaciones nacionalistas catalanas y que la sentencia del TC sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña produjo allí una gran insatisfacción".

En este sentido, Muñoz Machado se pronunció sobre la Constitución y negó que tenga cabida la posibilidad de un referéndum de autodeterminación, tal y como piden los independentistas tras haber logrado la amnistía. "Lo que son pretensiones de ruptura del sistema, es decir, alternativas de secesión, separación, autodeterminación o planteamientos de referéndums de separación no tienen cabida posible en la Constitución", señaló, y, de hecho, añadió que "no sólo es que no cabe en la Constitución", sino que la Carta Magna "no puede reformarse para permitir un referéndum de autodeterminación".