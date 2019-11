Las claves de los expertos: Abascal ganó la campaña electoral

Esta campaña exprés se celebró en medio del hartazgo de los ciudadanos. Sin grandes actos y pocos efectos, los expertos analizan cómo llegan los partidos al «día decisivo». A solo unas horas de las elecciones, la incertidumbre es máxima.

VERÓNICA FUMANAL

Presidente de la Asociación Comunicación Política (Acop)

Cs, el más creativo

Los socialistas han tenido una campaña desigual. Han ido de menos a más hasta que el error de Pedro Sánchez respecto a la idependencia de la fiscalía hizo que se hablara mal de ellos y no colocaron sus mensajes. Y, en una campaña electoral es imprescindible colocar mensajes. Cuando cometes un error, ese fallo deja mal sabor de boca. Sin embargo, el PP ha protagonizado una de las mejores campañas. Mucho mejor que la anterior. Su objetivo era lanzar el mensaje de concentrar el voto útil, y en cierto modo, lo han conseguido. Ciudadanos, conscientes de los malos resultados de las encuestas, apostaron por puntos sorpresivos como el adoquín, el perro Lucas o la camiseta de Liberales Ibéricos, pero no han sabido trasmitir el por qué votarles. Unidas Podemos han hecho una campaña correcta, sin tantos golpes de efectos, más parecida a la de los partidos tradicionales. Vox ha concentrado la campaña en el debate y les ha salido bien porque han colocado en «prime time» sus mensajes.

EDUARDO GONZÁLEZ VEGA

Consultor del Centro Internacional de Gestión y Marketing Político (CIGMAP)

Vox, el beneficiado

Pedro Sánchez ha ido de más a menos. Comenzaba con la iniciativa que permite estar en la presidencia y la exhumación de Franco, pero la situación de Cataluña, los últimos datos económicos y la sensación de no aportar soluciones al bloqueo le han lastrado. Pablo Casado ha mantenido un perfil bajo desde el verano que le ha permitido subir en las encuestas. Un posible descenso de Cs le había colocado como opción principal en el centro derecha hasta el debate, donde el buen papel de Santiago Abascal ha generado ciertas dudas en algunos sectores. Ahora debe cumplir la expectativa de subida para no quedar en una situación muy delicada. Tampoco ha ofrecido soluciones al bloqueo. Albert Rivera está descolocado desde antes de comenzar la campaña, y no ha conseguido conectar con la ciudadanía para recuperar la gran desventaja que le otorgan las encuestas. presenta a unas elecciones con expectativa de bajada, algo que puede jugar a su favor pese a un mal resultado. Santiago Abascal es el gran beneficiado de la campaña, ha vuelto a lograr marcar la agenda informativa y que se hable de su partido y sus mensajes fuerza (culpabilizar al estado de las autonomías y la seguridad) para mi, el vencedor del debate, se ha colocado en primera línea política.

LUIÍS ORRIOLS

Vicedecano de estudios de ciencia política Universidad Carlos III de Madrid

El PSOE llega peor

El PSOE ha tenido una campaña marcada por la cuestión nacionalista, una cuestión que no beneficia a la izquierda y ha tenido que hacer un viraje ideológico, alejando su postura de los clásicos, y esto puede beneficiarle a corto pero puede tener un desgaste a largo plazo. Llega, por lo tanto, peor de lo que esperaba. El PP ha intentado volver a la tendencia de partido de gestión, orden y gobierno. Y esto es lo que probablemente está demandando la opinión pública ante los problemas de orden en Cataluña.Vox es, sin duda, el partido que mejor ha aprovechado esta campaña, que les ha ayudado a armarse ideológicamente de una forma más coherente. Les auguro un mayor crecimiento a largo plazo. Podemos era el partido que más temor tenía ante la repetición electora igual PSOE. Sin embargo, el hecho de que la campaña no se haya centrado en los pactos le ha favorecido.

ALLENDE MARTÍN

CEO de CompoLider, consultoría de Comunicación Política y Liderazgo

Podemos, el moderado

La estrategia inicial de Sánchez consistió en pedir el desbloqueo a todos los partidos, y en concreto al PP y Cs. Fue el primero en tomar la delantera en mítines y en entrevistas en medios cada día, fruto también de la preocupación para movilizar a su electorado. Son las elecciones más abiertas, y el objetivo ha sido crecer a toda costa de Cs y, de ahí el viraje al voto de centro. Pablo Casado cambió de imagen, con barba para conseguir una imagen más seria y presidenciable. Ser la alternativa de Gobierno. En los dos debates se ha insistido mucho. Parece que los populares han tocado techo y la preocupación es alcanzar los 100 escaños y por ello, muestren preocupación porque en 15 provincias, Vox estaría por delante y no en circunscripciones pequeñas. Para Albert Rivera, la situación ha sido más difícil por el batacazo en las encuestas. Se ha centrado en una campaña en Cataluña, la corrupción y la España despoblada y conseguir ese escaño en provincias de 4-5 circunscripciones. La preocupación es máxima cuando se pronostica menos de 20 escaños y además, el votante de Cs decide en las últimas 48 horas. Unidas Podemos ha utilizado una campaña de mayor moderación que la del 28A. El objetivo de Iglesias ha sido mantener y no perder electorado para conseguir un gobierno de coalición. En el debate se le vio moderado, aunque es el que mejor domina la oratoria.

ROBERTO RODRÍGUEZ

Experto en comunicación política de la Universidad Comillas ICAi-ICADE

La economía, la baza del PP

El optimismo del PSOE se ha ido diluyendo con las noticias sobre la desaceleración económica, especialmente los datos de desempleo. El debate económico se ha colocado en la campaña teniendo reciente la crisis económica de 2008 y la campaña económica beneficia al PP. En este sentido, los populares han ido de menos a más y Casado fue uno de los líderes que supieron sacar tajada de ese debate. Vox es el partido que mas ha rentabilizado la campaña electoral. El que más provecho ha podido sacar de sus mensajes de campaña y las expectativas que tiene son muy ambiciosas. Ciudadanos era el que más difícil lo tenía. Se ha quedado en terreno de nadie. Ya no tiene el efecto novedad su situación es difícil de cara a esta campaña. Unidas Podemos partía de una situación difícil por el bloqueo y por la aparición de Más País pero no le ha afectado.