López-Istúriz, eurodiputado del PP: «Las crisis diplomáticas durante un proceso preelectoral son típicas de regímenes autoritarios»

Ha comandado el PP Europeo durante 20 años. Antonio López- Istúriz ha sido el presidente de la delegación de las relaciones de la Eurocámara con Israel en la legislatura que termina. Alberto Núnez Feijòo ha vuelto a confiar en su experiencia y conocimiento en el parqué europeo para las elecciones del próximo 9 de junio, donde concurre como número 17 de la lista, puesto que ya ocupó durante sus años como secretario general del PPE.

¿Cómo valora la crisis diplomática con Argentina?

Las crisis diplomáticas iniciadas durante un proceso preelectoral son típicas en países en desarrollo o con regímenes autoritarios (como el caso de Putin con la invasión de Ucrania con encuestas a la baja; o, el caso de Maduro con la escalada de tensión en Esequibo). Este es el nivel al que el socialismo está rebajando la política internacional de España. Duele decirlo, pero así lo perciben nuestros socios.

¿Cree que hay una operación entre PSOE y Vox para desgastar al PP con este conflicto diplomático?

No, lo que hay es un oportunismo e interés mutuo: más escaños Vox, menos PP y tenemos a Sánchez tres años más de presidente ya que, quiero recordar a los lectores, salvo elecciones generales extraordinarias, cosa que ya evitará Sánchez con concesiones inimaginables en Cataluña, no hay más comicios en tres años.

¿Qué consecuencias cree que puede tener este conflicto diplomático? ¿Cree que esto va más allá y es una alianza con el grupo de puebla?

Las consecuencias de este conflicto visibles serán una relación tensa con un país hermano y con amplia relación económica como es Argentina. Ya correrán Francia e Italia a ocupar el puesto español como ocurrió con Argelia tras el lío con Marruecos y el Sáhara. Las consecuencias menos visibles, pero catastróficas, serán la caída de inversión extranjera en España que buscaba el apoyo de la hasta ahora privilegiada relación de nuestro país con Iberoamérica.

El gobierno de España lleva ya años entregado al totalitarismo bolivariano del grupo de Puebla, con el «embajador» Zapatero cobrando por ello. Se van a tardar años en recuperar la confianza internacional rota por Sánchez con nuestros tradicionales socios.

¿Se entienden los intentos de Sánchez por reconocer Palestina?

Durante los últimos cinco años, Josep Borrell, se ha dedicado a intentar negociar con el régimen de Irán y ha sido un fracaso absoluto. El famoso acuerdo sobre armas nucleares fracasó y, ahora Sánchez, en una clara posición preelectoral, inicia una ronda de visitas por Europa para recoger apoyos para el reconocimiento de Palestina; lo que ha sido una misión fracasada de la que no se ha hecho mucho eco la prensa española.

Solamente logró el apoyo más o menos implícito del Gobierno de Irlanda, donde está a punto de ganar el Sinn Féin -partido que en el pasado fue el brazo político del IRA-. Y, Noruega no es miembro de la UE, cosa que tampoco ha recordado nadie, por lo que no está en el Consejo Europeo. De los 26 estados miembros restantes, nadie le ha apoyado en esta tesis porque durante años la Unión Europea ha defendido la solución de los dos Estados y está esperando que este conflicto amaine para poder entrar de nuevo con esta solución. A los primeros ministros de la UE no les gusta que uno vaya por libre y en disonancia con la posición común, más aún en un tema tan sensible para la opinión pública.

Todos los gobiernos europeos estaban esperando que terminara el conflicto para entrar en la mesa negociadora con una solución que ha resucitado con gran fuerza y Sánchez rompe todo el acuerdo y va por libre para ganar unos votos en las elecciones europeas, y tiene que recurrir al núcleo duro de su votante socialista con este tipo de ocurrencias. La política exterior española siempre había sido de consenso y ahora Sánchez está haciendo política populista: recordemos Marruecos, Argelia, ahora, a raíz de este fracaso en África del Norte depende del gas ruso y ha aumentado su consumo financiando el esfuerzo bélico ruso con Ucrania, algo que no ha pasado desapercibido a los estados miembros.

España lo que tenía que estar buscando son alternativas vía Noruega, países árabes, Estados Unidos, pero va a lo fácil, al gas ruso dejando a todos tirados en el Consejo Europeo para salvar la situación. España va a tardar muchísimo en recuperarse.

Esta es una de muchas de las traiciones que Sánchez ha llevado a cabo en el Consejo Europeo. Públicamente todos se abrazan y sonríen, incluida Úrsula Von der Leyen, otra cosa es que y fuera de los focos, hay una tremenda desconfianza hacia un primer ministro que va por libre, incluso dentro de la familia socialista.

"Se va a tardar años en recuperar la confianza internacional rota por Sánchez"

¿Qué balance hace esta legislatura europea?

Destaco lo que supuso la gestión del Covid, que ahora todo el mundo parece olvidar cuando pandemias anteriores tardaban décadas en ser eliminadas. Hubo una buena coordinación y grandes resultados con una coordinación europea que permitió que Europa fuese, junto con Estados Unidos, de los primeros en tener las vacunas y volver a una normalidad económica, social... Todo eso fue gracias a las organizaciones desde Bruselas. Además, el Parlamento Europeo no cerró, y fue el primer Parlamento que tuvo conexiones telemáticas garantizadas para los diputados antes que el Congreso y Senado de los Estados Unidos. Y todo eso ayudó a salir adelante; mientras los Gobiernos se enredaban a poner fronteras y en políticas inexplicables.

También estoy muy emocionado por el apoyo a la causa ucraniana. Más que muchos políticos, sobre todo de la izquierda, la sociedad española ha entendido que Ucrania está dando una batalla por nosotros. Frente a la parálisis inicial de muchos gobiernos europeos, las sociedades europeas fueron las que iniciaron la reacción contra el dictador Putin; salvo el Parlamento Europeo que denunció ya, previamente, el régimen de Putin, y que alertaba de esta posibilidad y emitió entonces resoluciones de claro apoyo a los ucranianos.

En materia, por ejemplo, de lucha contra el cambio climático, destacaría el Pacto Verde y los avances que se verán ahora con una legislatura donde habrá una mayor concentración en asuntos económicos, defensa, seguridad, inmigración. De hecho, este Parlamento, hace poco más de un mes cerró, con el Consejo Europeo, un acuerdo en materia de inmigración que nadie creía que aprobaría antes de terminar la legislatura. Sin embargo, hay sectores en otras cuestiones que se han visto afectados por el Pacto Verde como agricultores, ganaderos y pescadores; y sus demandas tendrán que verse reflejadas en la actividad de la próxima legislatura.

¿España puede confiar y ver que sirve para algo pertenecer a la Unión cuando se enfrente a temas como la amnistía?

En el caso de la amnistía, no sirve ningún Parlamento, porque este, aunque es un tema político, solamente los órganos judiciales pueden resolverlo. En el caso europeo será el Tribunal de Justicia de Estrasburgo el que dictaminará si la amnistía, tal y como está planteada en España, o grandes partes de ella, no están de acuerdo con el Derecho europeo. Y ya puedo anticipar que hay grandes partes de esta amnistía que no van a ser aceptados por este Tribunal, según precedentes como el caso de Rumanía.

Y es de aplicación en toda Europa la decisión. Pero, sobre las manías de la justicia Europea hay que hacer un pequeño balance. Debido a la dejadez de la justicia en materia económica de la justicia española por parte de este Gobierno ha provocado, por ejemplo, que uno de los delincuentes, narcotraficante, traficante de armas, haya salido de un juzgado español. ¿Qué van a pensar los holandeses de nosotros? Hay muchos delincuentes del centro de Europa que están viviendo en la Costa del Sol, que ven como están todos los expedientes acumulados por los retrasos de la justicia española. No es una cuestión de manías, es una cuestión de que la justicia española en estos momentos no se les están dando los suficientes medios por parte del Ministerio de Justicia y desde el Gobierno, cuyos expedientes están paralizados en los juzgados de España desde hace años. Nosotros decimos que los jueces alemanes nos tienen manía, pero fíjese lo que pasa en España. ¿Justifica eso que Puigdemont ande por ahí? No. Antes no se podía mover de Bélgica, ahora está en Francia y depende ahora de España.

"La próxima legislatura no puede estar marcada por los populismos ni por los extremismos de derecha ni de izquierda"

¿Le ve haciendo una performance?

Sin duda. Creo que asistiremos, tanto en las elecciones catalanas como en las europeas, a una performance o show de victimismo de un señor que lo único que hizo fue meterse en el maletero de un coche y escapar de la justicia de su país en vez de, valerosamente y lealmente, presentarse ante los jueces y defender su causa. Nadie se acordaba de él, era un don nadie en el Parlamento Europeo, hasta julio de este año cuando el Gobierno de España y Pedro Sánchez le han hecho famoso.

¿España está desprestigiada a nivel europeo?

Son tantos los asuntos que hace que la política exterior sea inexistente, no estamos en ninguna gran decisión de política europea debido al Gobierno que tenemos: poco fiable, que es lo que corre en las cancillerías europeas. ¡Está hasta Giorgia Meloni! Vamos a tardar mucho en recuperar el prestigio, el daño es muy grande.

¿Creen que está en riesgo el Estado de derecho en España? ¿Hay inquietud?

Desde luego. Lo que estamos viendo en las últimas semanas es un claro ataque al estado de derecho. Los nombramientos a dedo, los ataques a jueces y a la prensa libre, el ultimátum para renovar el CGPJ, que no corresponde al Gobierno, sino al Parlamento, los intentos de manipulación de la información... Incluso el declive de la educación y los varapalos a la empresa privada son ataques a nuestra democracia. Quieren ciudadanos ignorantes y pobres fácilmente manipulables a través de mentiras y subvenciones.

¿Por qué es importante que el PP logre la mayoría el próximo 9-J?

Para mantener a la extrema derecha y a la extrema izquierda fuera de la mesa de discusión. Las últimas legislaturas Europa se ha basado en acuerdos entre los populares, los socialdemócratas y los liberales, todos con políticas centristas y enfocados en la negociación y en el avance de Europa.

El PP ha sido el grupo más fuerte en la legislatura y gracias a ello hemos conseguido frenar a la extrema derecha. Para España es importante que el PP consiga la mayoría porque hemos sido nosotros quienes hemos puesto sobre la mesa asuntos importantes para España, desde la amnistía hasta, por ejemplo, plantar cara a propuestas que dañaban nuestros intereses en el etiquetado del vino.

¿Qué nos jugamos?

Nuestro futuro en los próximos cinco años, pero también en los venideros. Porque la legislación producida en Bruselas no solo tiene efectos en el corto plazo o en nuestro territorio. Los acuerdos comerciales con terceros países, los estándares, normas... sientan precedentes y dan forma a los sectores productivos con efectos en el medio y largo plazo. Nos jugamos la defensa de nuestras fronteras, de nuestro modo de vida, de nuestra economía, nuestro papel en el mundo, nuestro Estado de Bienestar. Todo pasa por Europa. Por esto, la próxima legislatura no puede estar marcada por los populismos ni por los extremismos de derecha ni de izquierda.