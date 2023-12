Antonio López Istúriz:«Las manifestaciones hicieron que la UE cuestionara la amnistía»

Durante veinte años ha comandado el PP europeo. Tras dejar la secretaría general, es el presidente de la delegación de las relaciones de la Eurocámara con Israel. Su experiencia en el parqué europeo le permite detectar las anomalías que a otros les pasan desapercibidos y asegura que mientras esté allí no dejará de denunciarlo.

¿Preocupa la amnistía en Bruselas?

Sin duda, porque recuerda a un episodio anterior, ocurrido en Rumanía, cuando un gobierno socialista intentaba amnistiar a cien cargos políticos por corrupción y malversación de fondos públicos. Intervino la Comisión, y se acabó paralizando ese proceso. No creo que la comisión de la UE vaya a actuar de manera distinta con muchos de los delitos que está cubriendo esta amnistía. Ahora están estudiando la nueva ley como dijo el Comisario: las enmiendas, el texto e incluso los acuerdos previos y entiendo que, después de navidades, emitirá una opinión al respecto. Luego quedan los tribunales de Justicia europeos que pueden tener jurisdicción de esto e, imagino, que se pondrán las oportunas denuncias en su momento.

¿En el Parlamento Europeo les preguntan por ello?

Sí. Llamaron mucho la atención las imágenes de las manifestaciones contra la amnistía. Que todos los que acudieron sepan que ese esfuerzo de acudir, ha merecido la pena y sepan que esas manifestaciones han sido el motivo por el que se empezó a cuestionar -la amnistía- por parte de muchos colegas.

El PP está convencido de que Bruselas frenará la amnistía. ¿Usted también?

Vamos a trabajar para que la Comisión, el Parlamento y todas las instituciones tengan la mejor interpretación objetiva de lo que está ocurriendo. Nosotros no necesitamos engañar, simplemente enseñar los hechos para que sean analizados por la Comisión y el Consejo. Sabemos que siendo así no puede pasar sin una opinión en contra o del todo de esta amnistía.

Si no se frena esa amnistía, ¿qué consecuencias tendría en la UE?

Se abre la caja de Pandora. Es decir; Orban puede hacer una amnistía general en Hungría de cara al cambio de jueces, por ejemplo. Con el ascenso de partidos de más allá de la extrema derecha en Europa y la presencia de la extrema izquierda en España, esto puede suponer un arma en manos de cualquier gobierno europeo. Haría mal la Comisión en dejar pasar esta oportunidad de poner las cosas claras.

«No voy a permitir que el Parlamento Europeo se convierta en una cámara bolivariana»

Sánchez dio cuenta en Bruselas de la presidencia de turno. ¿Cómo vivió ese pleno?

En veinte años jamás he visto a un primer ministro, presidente del Gobierno salir abucheado por dos tercios del plenario en la presentación de conclusiones de una presidencia. Jamás un presidente o primer ministro había utilizado su turno de palabra para atacar a la oposición como si fuera un parlamento nacional. En la eurocámara estas cosas no han pasado hasta ese día. Una vez más Sánchez ha traído división y polarización esta vez al Parlamento Europeo, con la sensación de que le da todo igual. Esta construcción europea se basa en el consenso y los resultados finales siempre se intenta que sean lo mejor posible para esa construcción europea. No puedes evitar que, en el turno de palabra, aprovechen para sacar términos nacionales, pero el presidente no ha entrado nunca en esas cosas, porque es un desprecio a la institución, como se demostró con los ataques del portavoz del PPE, Manfred Weber hablando del Tercer Reich. Para un alemán es un insulto y creo que tendrá consecuencias; las mismas cuando Berlusconi llamó «capo» a Schulz, quien luego sería presidente del Parlamento Europeo. Debería tener las mismas sanciones. Además, es un intento claro de intentar ocultar el resultado de la presidencia europea evitando hablar que la falta de logros de su presidencia ya que no ha habido grandes hitos. Se hablan de 43 expedientes que han concluido los diplomáticos de la presidencia sin ninguna guía política. Esta presidencia no pasará a la historia de los anales europeos.

Hubo polémico en el Parlamento Europeo cuando vio aplaudir a funcionarios. La portavoz socialista le ha denunciado por su reacción...

Estoy cansado de denunciar constantemente la utilización de funcionarios ocupando escaños en el plenario del Parlamento Europeo, aplaudiendo e interfiriendo en los debates que ocurren entre diputados elegidos democráticamente. Los funcionarios del Estado y de las instituciones europeas no están para aplaudir ni jalear opciones políticas. El uso partidista de estos funcionarios me recuerda, como me dijo mi compañero, Leopoldo López, a los inicios de lo que hemos visto en Venezuela. Entre ellos se pudo ver al embajador permanente de España las instituciones europeas. No me preocupa lo más mínimo la denuncia que me ha puesto la portavoz socialista. No voy a permitir que el Parlamento Europeo, donde yo esté, se convierta en una Cámara bolivariana y haré lo que tenga que hacer para seguir denunciándolo.

La Comisión Europea reclamó la renovación del Poder Judicial. ¿Cómo está quedando España ante Bruselas?

El comisario europeo, Didier Reynders tiene una obsesión justificada con la politización de la justicia en España y lleva tiempo queriendo revertir lo que crearon los socialistas en los años 80 y fueron Felipe González y Alfonso Guerra. Nunca he entendido por qué tenemos jueces conservadores y progresistas y Reynders, tampoco. El PP ofreció la posibilidad de revertir esta situación y es a lo que se ha negado constantemente Pedro Sánchez: que los jueces elijan a los jueces y tener un poder judicial independiente que es el tronco fundamental de una democracia que se precie.

Feijóo ha propuesto para renovar el CGPJ un "mediador" de la UE . ¿Lo ve factible?

Hasta la llegada de Sánchez, en materia europea, siempre se llamaba al jefe de la oposición a consultas y había un consenso en política europea pero la Comisión lleva meses pidiendo una solución del CGPJ, no se ha obtenido, y creo que es una buena opción que sea la Comisión la que arbitre este asunto al no llegar a un acuerdo.

¿Qué dicen ahora de Puigdemont allí?

Puigdemont era un donnadie hasta julio. Pasaba sin pena ni gloria, nadie le hablaba, está en los no alineados y su causa no interesaba a nadie. Hay muchas causas en el Parlamento Europeo no solo la suya por si alguien cree que suscita algún interés. Desgraciadamente, desde Julio el protagonismo que le da Sánchez lo ha devuelto, como él aprovecha. Sigue sin ser nadie en el Parlamento Europeo, solo para la prensa española. No es ni querido ni seguido por otras fuerzas políticas o eurodiputados.

Si se lo encuentra, ¿le saluda?

No, no tengo razones políticas ni personales para dedicarle cinco segundos de mi vida.

"Reynders lleva tiempo queriendo revertir la politización de la justicia en España"

¿Se habla allí del "lawfare"?

Ahora mismo no se habla de esos detalles hasta que la Comisión, que ya se comprometió el comisario tras digerir este marasmo de la amnistía, me imagino que luego ya dará su opinión.

¿El Gobierno está haciendo allí lobby por ello?

Sin duda, entre otras cosas colocaron a una de los suyos como directora general de justicia, y digo una de las suyas porque venía directamente del ministerio de Justicia y la pusieron allí para controlar al propio comisario Reynders. Así son, esa manía de utilizar funcionarios con propósitos partidistas y políticos. Animaré a mis compañeros a que estudiemos bien el movimiento de funcionarios que está ocurriendo. Estaré muy vigilante con la posible politización que es el hábito al que están acostumbrados. Insisto: no creo que los funcionarios estén para hacer política, eso es lo que me diferencia de ellos: yo no entiendo eso.

Crisis exterior

¿Tendrá más consecuencias la afrenta de Sánchez a Israel?

Yo espero que no porque son consecuencias para España y es una mala noticia que hayan llamado a la embajadora de Israel en España, que además es una embajadora excelente, Rodica Gordon, que ha sido llamada a consultas en Israel. Malas noticias. La relación de Israel va más allá de la seguridad, también afecta al comercio, las startups donde Israel es lídero el uso del agua ya que tiene técnicas increíbles y necesarias para combatir contra el proceso de desertificación.

En materia de seguridad, históricamente, Israel, con el Mossad, colaboró y ayudó en luchar contra los comandos de ETA y también contra los yihadistas en España. Espero y deseo que por todo lo que está ocurriendo, este nivel de colaboración no decaiga por estas declaraciones -de Sánchez- absolutamente injustificadas contra su primer ministro. Sánchez, en nombre de España, está rompiendo relaciones con muchos países y el daño es complicado de evaluar pero las consecuencias son a largo plato. El alineamiento con países dictatoriales como Venezuela, Nicaragua... La percepción de la política débil con Irán y otros países nos perjudica porque nos aleja de nuestros aliados. No será materia de titulares pero el contenido es muy grave para la política exterior de España. Ahí está el reciente episodio rompiendo la unidad de los aliados en la creación de una fuerza marítima para combatir los ataques de los hutis desde Yemen a barcos en aguas internacionales . Si el tráfico se ve interrumpido, será un desastre económico mundial y el responsable será Pedro Sánchez y su gobierno mandado por esa mafia comunista de Podemos, Sumar y demás actores.

¿Cree que la embajadora volverá pronto?

Yo espero y deseo que venga pronto. Primero, porque es una muy buena embajadora y segundo, porque está haciendo un trabajo excelente lidiando con un gobierno cuya mitad acusa de genocidio a los israelíes, y ya lo hacían justo después del ataque de Hamás. Es necesario una voz de Israel para combatir con argumentos democráticos a esa mitad que está gobernando nuestro país cuyo daño a las relaciones internacionales del país es incalculable. Estos pasarán y serán olvidados por la historia, pero el daño que dejan es a largo plazo para los intereses de España.

Israel está más indignado con España que con otros países...

Es labor de la gente que trabajamos en las relaciones internacionales el intentar cambiar esto. Estoy continuamente hablando con políticos israelíes y periodistas dándoles otra versión de España, que no somos un país antisemita ni tampoco contrario a Israel. Lamentablemente tenemos un gobierno que se dedica a esparcir esta idea pero no representa, a mi juicio, a la ciudadanía española. Fue el gobierno de Felipe González quien reconoció oficialmente el estado de Israel. Como tuve ocasión de comprobar durante la negociación de la resolución del Parlamento Europeo, que lideré en nombre del PPE, la suerte de los palestinos les importa muy poco a estos, solo están pensando en el voto. Si les interesase la suerte de los palestinos, lucharían para que dejaran de ser dominados por Hamás y Hezbolá, pero no les interesa. Solo quieren utilizarlo como una ganancia del momento. Están más interesados en atacar a Ursula Von der Leyen por haber ido a Israel que cargar contra el sufrimiento palestino. Me preocupa de la misma manera la población palestina. Somos seres humanos que no estamos pensando en el voto de mañana sino en luchar contra fuerzas terroristas que intentan revertir una democracia como la de Israel. ¿Dónde están todos los líderes democráticos palestinos? Están viviendo en los países del Golfo porque Hamas los echó de allí o si no, les mataron.

"Rusia está activamente comprometida en desestabilizar Europa y la democracia europea y lo intentará en las elecciones a la eurocámara"

De todos los frentes abiertos en la política internacional, ¿cuál es el que más le preocupa?

Me preocupa Rusia. Porque, ¿quién va a intentar con desinformación, fake news y todo tipo de acciones revertir el sentido del voto de los ciudadanos europeos? Lo va a intentar Rusia. Está activamente comprometida desde hace años, ahí está el Brexit, a desestabilizar Europa y la democracia europea. Me preocupa enormemente y es el frente más inmediato.

También preocupa la zona sur que, por cierto la Comisión lo criticó porque no se le ha dado la atención necesaria. Es urgente una mayor presencia europea en África. Sería una buena medida para poder afrontar el problema de la inmigración que la presidencia europea dijo que iba a resolver, pero no ha resuelto ni un párrafo.

Dicen que el PP podría llevar al Parlamento Europeo una candidatura en la que estaría Pons y Dolors Montserrat. ¿Qué le parece?

No he sido nunca amigo de participar en filtraciones. En mi caso, creo que necesitamos todo lo mejor. Necesitamos los mejores activos, con experiencia y buen hacer en la instituciones europeas para afrontar esas elecciones donde el PP demostrará que, parte de la UE, puede ser parte de nuestra solución. No digo que la UE tenga que resolver todo, lo tenemos que resolver nosotros. Es como cuando hablamos de los fondos europeos. En este país se aplaude cuando llegan los fondos, cuando lo que se debería es aplaudir cuando no se necesiten.