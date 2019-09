Llegaron a mediados de julio con el objetivo de formarse y formar; de ampliar sus conocimientos, pero también de enseñar lo que han aprendido en España. Y lo hacen en una Academia en la que entrenan a los alumnos para alcanzar «una carrera profesional de excelencia y servicio a la nación como oficial del Ejército de Estados Unidos». Por ella han pasado, entre otros, los generales MacArthur y Patton o los ex presidentes Eisenhower y Grant. Una «fábrica» de líderes en la que cada año se gradúan unos 900 cadetes tras una dura formación. De ellos, 155 «novatos» recibirán instrucción directa de los alféreces Riera, Armada, Fernández, González y Rodríguez-Monteverde . Son los elegidos para una tarea cargada de responsabilidad, pero no los únicos españoles con algo que decir en West Point. Al frente está el español de mayor rango en la Academia, el comandante Francisco González Núñez , profesor y oficial de enlace entre ambos ejércitos. Él lleva dos años en EE UU y todavía le queda otro más.

A 80 kilómetros al norte de Nueva York, en la prestigiosa Academia Militar de West Point, varios cadetes estadounidenses recién llegados reciben una clase sobre armamento. Sentados en el césped, escuchan atentos las explicaciones de su instructor, quien les enseña a montar y mantener en perfectas condiciones su fusil. Ellos, algunos de los cuales están llamados a ser los futuros líderes del Ejército de EE UU , memorizan todo. Muy cerca, una estampa similar: varios alumnos practican técnicas de reanimación con un maniquí, como les acaba de enseñar otro profesor. «¡Yes, sir!», responden para, acto seguido, poner en práctica lo aprendido. Una situación normal en una escuela militar, salvo por un detalle: esos dos maestros no pertenecen al «US Army» y su acento es diferente al que están acostumbrados. Son españoles y, más concretamente, caballeros alféreces cadetes de la Academia General Militar de Zaragoza . En total son cinco, de tercer curso, y forman parte de un intercambio semestral entre ambas instituciones nacido hace más de una década, siendo éste el primer año que los españoles instruyen a los futuros oficiales del Ejército de EE UU, los cuales por ahora son sólo «cadets».

«Aportamos nuestro granito de arena para que los cadetes vean que hay más formas de hacer las cosas», dice el caballero alférez cadete Ignacio González Cuartero. Conocimientos que plasman en «conceptos básicos» pero claves en la vida militar: «Posiciones de tiro, colocar su equipo en el chaleco, cambiar rápido el cargador, reacciones ante situaciones tácticas... cuestiones básicas que desconocen». Y otras no tan básicas, como « asistencia médica inmediata en combate, reacción al contacto enemigo, asalto de la posición enemiga, topografía... », añade Fernández.

Esta percepción ha hecho posible que este año se oficializase esa instrucción por parte de alféreces españoles, pero no sólo eso, pues también han ocupado puestos de liderazgo y participado en maniobras con unidades acorazadas, de helicópteros, de Artillería o de Infantería. «Hemos llevado un peso grande en la instrucción, exposición y ejecución de los ejercicios, asumiendo incluso el mando completo de un pelotón y dando apoyo al jefe de sección en la organización y exposición de los temas», detalla el caballero alférez cadete Álvaro Fernández, quien destaca la «multitud de ejercicios codo con codo» que han ejecutado con los «new cadets». Y eso, claro está, genera «confianza», lo que ha permitido que «formemos a los cadetes con menos experiencia en materias en las que sabemos mucho más que ellos», explica Jorge Riera Chamorro. Y recalca: «Las Fuerzas Armadas españolas tienen un nivel de instrucción extremadamente alto».

Pero los alféreces no sólo enseñan y su «despliegue» incluye un plan de estudios muy demandante con seis asignaturas, en inglés, de la carrera de Ingeniería que estudian en Zaragoza, una más que las que estudian los cadetes estadounidenses. Aun así, están «entre el 15% de los mejores alumnos de West Point», dice el comandante. Ese aprendizaje se completa con una formación más castrense. «Aprendemos a convivir con tácticas, técnicas y procedimientos diferentes», explica el alférez Riera, para quien uno de los puntos clave es el nivel de inglés que adquieren: «Aprendemos un vocabulario al que no se accede si no estás dentro de la milicia». También conocerán el material y los sistemas de armas estadounidenses: «Vemos desde dentro cómo funciona uno de los ejércitos más potentes», apunta el alférez González. Su compañero Armada añade: «Aprendemos cómo proceden a la hora de realizar misiones y cómo se forma a los futuros líderes de su Ejército». En definitiva, saldrán «con otro enfoque de la milicia muy diferente al español», sentencia Fernández.

EE UU quiere mandar más cadetes a Zaragoza

Los cadetes estadounidenses no sólo aprenden de los españoles en West Point. Al igual que los alféreces, también viajan a España, pero sólo como alumnos. Hace unos años, sólo dos cadetes iban a Zaragoza y al poco, visto los buenos resultados, ya eran cinco, mientras que en los últimos tres años han viajado a nuestro país hasta diez. Ahora mismo, ocho «cadets» de West Point se forman en España y realizan ejercicios y maniobras «más complicadas y demandantes que las que han desarrollado en EE UU», dice el comandante. Y en West Point están tan «contentos» con la formación que reciben que quieren aumentar el número de «cadets» que envían a Zaragoza.