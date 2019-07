Marcos de Quinto en Twitter, sobre el castigo a los etarras: “¿Qué tal 532 “días” en un zulo sin ninguna garantía?”

Que el diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto y el periodista de La Sexta Antonio Maestre no pueden estar más alejados ideológicamente hablando no es una novedad; que ambos intercambien pareceres a través de una red social y “se piquen” traspasando incluso la propia barrera digital no lo es tanto.

Todo comenzó con de Quinto replicando a Cristina Seguí por la excarcelación del etarra Xabier Ugarte. de Quinto comentó que “no sabía si 22 años en una cómoda prisión española, con toda la seguridad jurídica de nuestra democracia, equivalía a 532 días de infierno, de “corredor de la muerte”, esperando cada día el tiro en la nuca, sin información y sin compañeros de celda”. Ante ello, Antonio Maestre preguntó que “qué pedía entonces”, si elevar las penas manteniendo la política actual o si incluiría figuras como la cadena perpetua o la pena de muerte... Y ahí se fraguó la discusión.

El diputado de la formación naranja preguntó irónicamente y con sorna que “qué tal 532 días en un zulo sin garantías de qué podía suceder” y Maestre contrapreguntó: “¿Pero es usted diputado? ¿En serio?”. Después, continuó debatiendo acaloradamente y pidió al ex vicepresidente de Coca Cola que “borrase el mensaje en el que pide torturas para presos”, que “era muy tarde y a lo mejor no lo habían visto muchos”. Ante ello, de Quinto no se achantó y sentenció: “Interpreta las cosas como mejor te parezca. Es muy triste que el activismo se haya hecho con tu formación como periodista. Diviértete con otro. Alguna vez, lo sabes, te defendí. Hasta siempre”.

Maestre estuvo presente durante el programa “Más vale tarde” del día de ayer por su enfrentamiento con el político. Allí dijo que su postura le parecía “gravísima”, que era el “ojo por ojo” y la “legitimación de la tortura como un método de castigo”. Además, cuestionó las labores del funcionario: “El señor de Quintos no comprende su papel, no comprende cuál es su nuevo rol: él es diputado”.