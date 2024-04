Ministros y dirigentes del PSOE salen en masa a apoyar a su líder: "Estamos contigo"

Dirigentes de la primera línea de Ferraz, ministros y líderes regionales del PSOE han salido rápidamente a apoyar públicamente a su líder, Pedro Sánchez, tras la publicación de su carta con la que ha anunciado que "reflexionará" hasta el lunes sobre si dimite como presidente del Gobierno.

Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que ha trasladado su "apoyo y cariño", para después defender que "no hay línea roja que la derecha de este país no esté dispuesta a cruzar. No todo vale, ni en la vida, ni en la política. España no se lo merece, y su democracia, tampoco". "La verdad siempre se abre camino", ha acabado reivindicando el dirigente.

La vicepresidenta tercera, ministra para la Transición Ecológica y ahora candidata del PSOE a las europeas, Teresa Ribera, ha mandado ánimo al presidente: "No todo vale en política. Tenemos un presidente de primera. Ni él ni su familia merecen esto. Pero España tampoco. Un abrazo enorme, presidente".

El presidente de Castilla-La Mancha también ha coincidido con Ribero en que "no todo vale en política" y confesó que "empatizo con sus emociones". "Todo mi apoyo para defender la política en la que no quepan las campañas de ataques ni los insultos personales", apuntó uno de los líderes socialistas con los que más diferencia sha tenido Sánchez.

La portavoz del partido, Esther Peña, ha afirmado que "las mentiras duelen pero nunca ganar" y que al final "ganará una vez más tu determinación y nobleza", en referencia a que la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, acabe siendo exonerada de cualquier cargo por el que se le investiga en los tribunales.

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha enviado "toda la fuerza" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha apuntado a que "todos los socialistas del PSC" están con él y le ha trasladado "toda la fuerza".

Pese a la información ofrecida por algunos medios, desde el PSC niegan que vayan a cancelar los actos electorales de este fin de semana en el marco de la campaña de las catalanas que se celebrarán el próximo 12M.

"No todo vale. Hay unos límites que no se deben sobrepasar. Todo mi apoyo, Pedro Sánchez Castejón", es la misma línea en la que se ha pronunciado en redes sociales la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y exministra de Industria en el anterior Ejecutivo.

Para la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, opinó que "no es Pedro Sánchez ni su destrucción política y personal o la de su familia. O no sólo es eso", sino "el empeño de la derecha en invalidar un gobierno progresista legítimo porque entienden que el poder les pertenece".

El expresidente de la Comunidad Valenciana y Embajador de España en la OCDE, Ximo Puig, también ha querido trasladar su afecto personal y apoyo a Sánchez. "Una reacción muy humana que emite un mensaje trascendental: de qué sirve la democracia sin convivencia y respeto. No podemos caer en la espiral destructiva del populismo. Todo mi apoyo, presidente", ha dejado escrito en su twitter.