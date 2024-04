Moncloa da por amortizado a Puigdemont: "Se ha pegado un tiro en el pie"

El PSOE se prepara para una campaña electoral de máxima tensión en Cataluña, que es donde el PSOE se juega verdaderamente la propia estrategia de Pedro Sánchez de conciliación con Cataluña tras conceder la amnistía. En el PSOE asumen la confrontación que ERC y Junts ejercerán sobre el PSC en medio de su lucha partidista por quedar primeros dentro del bloque independentista. Si bien, algo hizo ayer mismo tranquilizar a Ferraz y quedarse convencidos de que de aquí a la convocatoria en las urnas, el camino comienza a despejarse.

En Moncloa pasn página de Carles Puigdemont, antes incluso de que comience la campaña electoral catalana. En el Ejecutivo ya dan por amortizado al expresident de Cataluña, una vez él mismo se sincerara ayer en una entrevista asegurando que dejaría la política si no consigue gobernar tras el 12 de mayo. "Yo haré política toda la vida, pero no podré hacer política activa si no alcanzo la responsabilidad de la presidencia. Tendría poco sentido que yo me dedicase a controlar, desde la oposición, al nuevo presidente de la Generlitat; o, incluso, que fuese al Senado en representación autonómica", confirmaba Puigdemont en una entrevista en Rac1 este martes.

Una declaración con la que en el Ejecutivo desprenden aires de victoria al ver al líder de Junts desesperado al realizar un asunto de tal calibre antes de que tengan lugar las elecciones autonómicas. "Puigdemont se ha pegado un tiro en el pie", reaccionan en el Gobierno tras conocer las intenciones del presidente. Fuentes gubernamentales analizan que si el expresident hace esas declaraciones es porque está poniendo "toda la carne en el asador" al mandar un mensaje en clave al votante independentista, como una especie de órdago al dejar claro que si no consigue los votos para ser investido president no seguirá en política.

En el Gobierno, sin embargo, no anticipan los escenarios que podrán sucederse -esto es los pactos postelectorales- tras las elecciones. Si hay sensación -con encuestas en la mano- de que el PSC quedará en primera posición, pero no se atreven a hace run pronóstico sobre si Junts y ERC sumarán para reeditar la pinza independentista, tampoco sobre si los de Oriol Junqueras estarían dispuestos a dar el Govern a Puigdemont en el caso de quedar por encima este último, ni viceversa.

Los socialistas son sabedores de que las elecciones en Cataluña son decisivas y también de que necesitan una mayoría clara con la que poder gobernar. Así, se sinceran estas fuentes de que no gobnernar "siempre es desagradable". Además, si no consiguen su objetivo, supondría -de facto- un fracaso imputable al propio presidente del Gobierno, valedor principal de la ley de amnistía como herramienta para solucionar el conflicto independentista surgido del referéndum de independencia del 2017. Si el candidato del PSC, Salvador Illa, no logra gobernar, la victoria implícita sería para el PP, al confirmarse el fiasco de la estrategia socialista. No está sin embargo en los planes de Sánchez que su plan falle y su presencia en Cataluña será crucial en esta campaña electoral para explicar la ley de amnistía, que en paralelo terminará su tramitación en el Senado, donde el PP la rechazará y la devolverá al Congreso para su aprobación final. Una aprobación que se dilatará hasta después de las elecciones autonómicas.

Puchi se ha pegado un tiro solo. Está poniendo toda la carne en el asador diciendo a los votantes votame. Erc le joroba que vaya a por su electorado.

Puede quedar segundo junts ? Está todo abierto. Cómo queden los indepes y si van a asumar mayoría está abierto.

Nosotros no gobernar siempre sería una papeleta. Siempre es desagradable.

No tengo tan claro ni q erc apoye Puchi ni puchi a erc . Puchi tiene que jugar fuerte.

Sin aforamiento no le veo viniendo

Yo espero q si le amnistien (por tsunami)