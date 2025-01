Moncloa eleva la presión sobre el PP para el decreto ómnibus

El Gobierno sigue haciendo números de cara al primer examen parlamentario de 2025. El Congreso de los Diputados somete mañana a debate y votación los últimos decretos aprobados por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros y cada uno de ellos tiene un porvenir bien distinto. El que se refiere al gravamen a las energéticas está sentenciado por los votos en contra de PNV y Junts. El que aborda la tercera pata de la reforma de las pensiones -permitiendo compatibilizar la percepción de la pensión mientras se sigue trabajando, la "jubilación activa", y posibilita que los trabajadores puedan acceder antes a la jubilación parcial- "está asegurado con los votos del PP. Y colgando queda todavía, a falta de negociaciones de última hora, el decreto ómnibus que recoge un amplio abanico de iniciativas, desde la revalorización de las pensiones hasta las ayudas a la DANA o al transporte público. En este último es donde el Gobierno centra ahora sus esfuerzos y en torno al que se ha visualizado un claro giro discursivo en las últimas horas. La presión gubernamental ha pasado de Junts al PP.

Después de que Carles Puigdemont anunciase el pasado viernes la suspensión de todas las negociaciones que mantenía abiertas con el PSOE, desde Moncloa han decidido priorizar el apoyo del principal partido de la oposición. Ven más probable que los populares no les dejen caer. "No es nada que el PP no pueda apoyar", señalan fuentes gubernamentales, que confirman que se "está trabajando" y "hay conversaciones en firme" con los de Alberto Núñez Feijóo, al menos para garantizarse una abstención. Lo cierto es que desde el PP no han avanzado un rechazo a la medida, es más, expresan las dificultades que tienen para imposibilitar medidas como las ayudas a la DANA o la revalorización de las pensiones. Una medida que afecta a 12 millones de personas, entre las que el PP tiene un importante nicho de votantes.

Es en este punto, donde el Gobierno ha querido hoy ejercer toda la presión desde la mesa del Consejo de Ministros. "Si hay grupos políticos que entienden que no es importante esta subida de las pensiones, tendrán que explicarlo", ha señalado la ministra portavoz, Pilar Alegría. Una reflexión que también hizo el titular de Justicia, Félix Bolaños, apelando a la utilidad de la política. "Los ciudadanos nos votan para que les mejoremos las condiciones de vida. Mañana los ciudadanos tendrán en cuenta si se suben las pensiones. Eso es lo que mañana se va a decidir, aspiro a que los grupos intenten mejorar la vida de los ciudadanos, para eso nos han votado, no para que les perjudiquemos, porque quisieran intentar hacer algún tipo de daño al Gobierno", ha señalado.

En el Ejecutivo creen que el PP puede priorizar que las medidas salen adelante a volver a infligir una derrota parlamentaria al Gobierno. "Estamos en minoría, qué novedad", ironizan, para defender que, pese a ser un decreto ómnibus, en el que se aprueban un surtido de iniciativas variopintas, no hay ninguna "trampa". "No es un decreto tramposo, no hay nada que el PP no pueda aprobar. Me cuesta creer que el PP lo vaya a tumbar", resuelven las citadas fuentes, poniendo toda la carga de la responsabilidad en el principal partido de la oposición e ignorando a sus socios de Junts, con quien la relación no pasa por buen momento. Esto, pese a que las últimas horas se han intensificado los contactos para tratar de reconducir las negociaciones después del ultimátum que Puigdemont lanzó el viernes desde Bruselas. "Avanzamos", resuelve una ministro del Gabinete, sin querer confirmar los pormenores de la cita que se habría producido en las últimas horas en Waterloo.