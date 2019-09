Cinco años defendiendo abiertamente la sensibilidad republicana de su formación. El líder de Podemos no ha escatimado esfuerzos en este tiempo para mostrar su carácter antimonárquico y en lanzar sucesivas ofensivas contra la Corona, tanto en la calle como en el Congreso.

Pero Pablo Iglesias ha pasado, ahora, de pedir que el jefe del Estado sea votado por todos en las urnas a reclamar, -como hará mañana en la consulta en la Zarzuela para formar Gobierno- mediación ante el Monarca para que esté se avenga a convencer al presidente en funciones a que negocie una coalición tras la rotunda negativa cuando restan seis días para disolución de las Cortes Generales.

Justo hace ahora un año, el partido morado lanzó una campaña a través de las redes sociales reclamando el fin de los Borbones. “España no necesita a un monarca ‘preparao’ impuesto por apellidarse Borbón, necesita un jefe del Estado votado por todas y por todos. Porque para ser #UnPaísModerno no necesitamos instituciones arcaicas”, escribió la cuenta oficial de Podemos, con un vídeo crítico con Juan Carlos I con Felipe VI. Al mismo tiempo dirigentes del partido fueron publicando distintos mensajes con argumentos contra la Corona. Por un lado, destacando lo “antidemocrático” que, a su juicio, es que el jefe del Estado no sea directamente elegido por los ciudadanos, lo “caduco” de la institución, la desigualdad que representa la monarquía y los “privilegios” que disfruta la Familia Real.

El propio Pablo Iglesias, coincidiendo con el desfile del día de la Hispanidad, lanzó su ofensiva a desarrollar después en el Congreso de los Diputados. “Al Rey de España no lo ha elegido nadie. La extrema derecha últimamente sabe mucho de protocolos. Menos patriotismo de protocolo y más patriotismo de las cosas de comer. Ese patriotismo se llama república», dijo. Estas palabras se enmarcan dentro del objetivo de explotar una campaña en el Congreso defendiendo la posición republicana de Podemos frente al papel más institucional que en este terreno desempeña el PP y el gobierno socialista, y con ello, marcar distancias respecto a su socio. Precisamente en el acuerdo presupuestario suscrito en ese mismo mes entre el Ejecutivo y Podemos, ambas partes se comprometieron a «modificar los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona».

A renglón seguido le secundó su número dos, Pablo Echenique, asegurando que «La patria no es un rey desfilando en un Rolls-Royce con un séquito a caballo».

Ese mismo mes, el grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una proposición no de ley en la que pedía al Gobierno que «el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recupere en sus encuestas preguntas específicas sobre la monarquía española». En el grupo parlamentario que preside Iglesias consideran una anomalía que el CIS lleve tres años sin preguntar a los españoles en sus encuestas su opinión sobre el Rey y en torno a la figura de la Corona.

En un artículo de opinión en El País, el líder morado analizó el papel de la Monarquía durante la Transición y en años posteriores, para concluir que su tiempo ya pasó y dicha institución no es necesaria. En consecuencia, solicitó modificar la figura del jefe del Estado para que se acceda “por elecciones y no por fecundación”.