Podemos insta al PSOE a consultar a sus militantes por su relación con Iglesias

Un día después de que el presidente del Gobierno en funciones rompiera las negociaciones con Unidas Podemos, desde el partido morado siguen instando a “reabrir” las conversaciones de cara a la investidura para levantar los vetos y líneas rojas.

Así lo ha manifestado la portavoz en el Congreso, Irene Montero, en los pasillos de la Cámara Baja. “Esperamos que reabra esas negociaciones y levante los vetos y líneas rojas”. En Podemos confiesan que se encuentran listos para comenzar una negociación integral con el PSOE pero que ese escenario va acompañado de la composición de los equipos que lo van a desarrollar. “Primero qué hacer (el programa) y luego quién lo va a hacer”, ha comentado la portavoz.

En cuanto al enfado que ahora escenifica el PSOE por la consulta abierta por la formación morada a sus inscritos, Montero ha recordado que es una herramienta de “salud democrática” y que no es la primera vez que el partido la utiliza. La portavoz del grupo confederal ha asegurado que es el funcionamiento que rige en el partido. “Las decisiones importantes siempre recaen en nuestros inscritos”, ha recordado. Como respuesta a las voces críticas del PSOE por la pregunta a las bases, Montero ha recomendado a Pedro Sánchez hacer lo propio. “Ojalá el PSOE consultase a sus militantes cómo quieren que se desarrolle esta investidura y la gobernabilidad. Si preguntase quizás estaríamos también más cerca de tener un acuerdo”, ha zanjado Montero.

Minutos más tardes, Pablo Iglesias ha concedido una entrevista a Al Rojo Vivo, en la que ha mantenido una postura de máximos sobre las exigencias de su grupo de cara al sentido de voto en la investidura, en la que no ha desvelado si Podemos podría votar abstención, si los inscritos responden de manera masiva por un gobierno de coalición. De momento, es una opción que ya se baraja dentro de la formación, pero que dependerá de la propuesta que Pedro Sánchez lleve al hemiciclo, según explican fuentes del partido. Iglesias se muestra a día de hoy con la mano tendida y espera una llamada de Sánchez para trabajar hoy mismo. “Ojalá me llame hoy. Le diré: ‘vamos a sentarnos a trabajar’”, ha añadido.

El escollo para dar luz verde a la investidura, continúa a día de hoy sin callejón de salida. Por parte de Podemos, Iglesias rechaza los vetos a su partido, recordando que ellos no vetarían ninguna propuesta de Sánchez. “Para nosotros los vetos en política no tienen sentido en nuestra época”. Sin embargo, respecto a los perfiles “técnicos” en los que insiste el PSOE, el líder morado rechaza cualquier nombre puesto que a su juicio no es “sensato”.

En la entrevista, Iglesias ha recordado que su partido lleva cediendo dos meses (respecto a su posición sobre un referéndum para solucionar el conflicto independentista en Cataluña) y que incluso puede volver a hacerlo. “”No hemos parado de ceder y podemos ceder más”. El líder de Podemos cree que Pedro Sánchez se equivocó al dar por rotas las negociaciones con su partido, pero ha insistido en que no van a tirar la toalla. “No quiero entender que está perdido”, respecto a la investidura de la semana que viene. En cuanto a las críticas socialistas por la investidura, Iglesias le ha pedido a Sánchez respeto por los procesos internos del partido. Una cosa fundamental es respetar a tus socios” ha explicado.