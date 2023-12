PSOE y PP aprovechan el sorteo de la Lotería de Navidad para ajustar cuentas pendientes en las redes sociales

Este día marcado por el tradicional sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid, culminó con el anuncio del número ganador, el 'Gordo' 88008, que se repartió por toda España. Sin embargo, la atención de la jornada se desvió hacia la intensificación de la pugna entre los dos grandes partidos políticos de España, el PSOE y el PP.

A pesar de la reunión matutina entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados, la brecha entre ambas formaciones se evidenció en redes sociales. El PSOE inició la contienda al publicar un provocador vídeo, utilizando la figura de Feijóo como el famoso calvo del anuncio de la Lotería de Navidad, seguido de imágenes del lider del PP en el Congreso, con la frase: "No me ha tocado la lotería porque no quiero". La referencia alude a la negativa de Feijóo a formar gobierno semanas atrás, argumentando que prefería carecer de un ejecutivo que depender de fuerzas políticas independentistas.

La respuesta no se hizo esperar por parte del PP, que lanzó un vídeo relacionando la situación política con el sorteo navideño. Las imágenes presentan un décimo con la imagen de Puigdemont y la frase "amnistiado" con un precio de "7 votos", haciendo alusión a los votos independentistas necesarios para la investidura de Sánchez. Además, señalan que "¡Este año, 'el gordo' ha caído muy repartido, hasta fuera de España!", referenciando a los privilegios que se les otorgarían a los independentistas. El PP concluye enumerando beneficios para Puigdemont, Junqueras, Yolanda Díaz y Arnaldo Otegi, relacionándolos con recientes acuerdos políticos alcanzados con el PSOE a nivel nacional o territorial.

Estos intercambios reflejan la distancia entre las posturas de los partidos y la falta de consenso. Las tensiones políticas, lejos de disminuir, parecen intensificarse en un día tradicionalmente marcado por la alegría y la ilusión.