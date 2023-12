Feijóo propone a Sánchez un "mediador" de la UE para negociar la renovación del CGPJ

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en rueda de prensa después del encuentro mantenido con el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, una cita que ha durado más de una hora. Este ha sido el quinto encuentro entre ambos, el primero desde que Sánchez fue investido presidente del Gobierno el pasado 16 de noviembre. La primera reunión entre ambos tuvo lugar cuando Feijóo llegó a la dirección nacional del PP en abril de 2022.

"No vengo a jugar con los intereses de mi país, vengo a servir a mi país" por lo que ha dejado todo ello por escrito. Dijo que han avanzado "poco" en una oportunidad que Feijóo indicó considera que "no hemos sabido aprovechar". En cualquier caso, tras esta reunión no se han emplazado a verse de nuevo.

Con un amplio orden del día, el presidente de los populares iba "optimista" convencido de que se podría cerrar algún acuerdo con el jefe del Ejecutivo. En concreto el del artículo 49 de la Constitución para modificar el término "disminuido". En la propuesta del líder del PP le ha entregado un papel con la textualidad de las condiciones: mantener el texto consensuado, presentar con la firma ese documento antes del día 19 y que las enmiendas sólo se aceptarían si PP y PSOE están de acuerdo y en ningún caso celebrar ningún referéndum para la modificación de este artículo y celebrar un pleno monográfico con el único asunto la modificación del mismo y la respuesta ha sido "sí". "Espero que así sea y entreguemos ambas formaciones esto antes de que acabe el año".

Propuesta con "mediador"

Feijóo ha ofrecido a Sánchez pactar que la Comisión Europea supervise las negociaciones y el acuerdo para renovar el CGPJ con perfiles independientes y cambiar la ley que regula el sistema de elección de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes del PP apunta que la Comisión y el Informe sobre el Estado de derecho en España exigen: Renovar el CGPJ con perfiles independientes y cambiar la LOPJ para que los jueces elijan a los jueces.

Por eso, para "garantizar" que se cumplen todas las condiciones exigidas por la UE, Feijóo le ha propuesto a Sánchez que la negociación y el acuerdo estén supervisados por la Comisión.

Tanto el PP como el Gobierno ya están manteniendo regularmente reuniones por separado con los comisarios responsables para abordar este tema. Se trataría, pues, de que esas reuniones se sigan celebrando pero con las tres partes presentes.

Recuerdan por ello que la Comisión Europea es una institución española, dado que la UE es depositaria de soberanía nacional. "El sistema de trabajo propuesto pasaría por reuniones a tres en España, y por la presencia en ellas de autoridades públicas comunitarias y de perfil incontrovertible" algo a lo que apuntan, es un modelo que Sánchez se ha mostrado dispuesto a aceptar.

Además, el presidente del PP ha pedido al presidente que reflexionase acerca de si Bolaños, que ya intentó engañar al Partido Popular, favorece las posibilidades de entendimiento entre PP y PSOE.

Asimismo le pidió que no consienta que se señale a jueces y paralice la comisión de investigación que afecta a los jueces del procés, y "me ha dicho que no". También le pidió una garantía para que los jueces no tenga que comparecer en las comisiones algo que el presidente del Gobierno ha condicionado a la renovación del CGPJ.

"Para mí restaurar el respeto a los jueces es esencial. Feijóo trasladó a Sánchez la desconfianza hacia Bolaños porque "nos ha mentido de forma reiterada" donde los avances logrados "los ha tirado por la borda con el nombramiento de dos exaltos cargos" del CGPJ, entre otras cosas. Y es que, si los propios socios del Gobierno "no se fían del Gobierno" Feijóo tampoco y pidió respeto por la Comisión Europea que ha pedido no equiparar a un mediador salvadoreño experto en banda armada.

Otras iniciativas

Feijóo inició la rueda de prensa en el mismo momento que salió el gordo de la lotería de Navidad y aseguró que ha España "no le ha tocado el gordo" porque está reservado para los socios del gobierno y para el independentismo.

Valoró el encuentro como "oportuno" por respeto y responsabilidad institucional y aseguró que un partido como el PP siempre respeta las instituciones y a la mayoría de los españoles. "No iba a desaprovechar la oportunidad de trasladarle lo que opinamos y que representa buena parte de la mayoría de nuestro país".

Feijóo aseguró que se podía esperar "poco" del encuentro y ha conseguido "poco" ya que el margen de maniobra para cualquier acuerdo es el margen de maniobra que permitan los independentistas. Recordó el "muro" que Sánchez iba a levantar entre los que no piensan como él y "más o menos ha actuado en consecuencia". Y es que ha constatado que el jefe del Ejecutivo no está dispuesto a rectificar "nada o casi nada". El líder del PP aseguró que él no se iba a plegar ante nada por lo que le ha planteado unos "mínimos democráticos" que haga posible la interlocución normal con el Gobierno. Para los constitucionalistas es "muy difícil" llegar a Sánchez y destacó que le ha entregado un documento con propuestas concretas con la formalidad que requiere que el partido mayoritario conozca con detalle. Por contra, "no he recibido ningún documento de él"; sin embargo el presidente sí que tiene un documento del líder del PP de los acuerdos que le propone como la forma "más honesta" de practicar la política.

Feijóo ha pedido a Sánchez volver al "Estado de derecho" y a la igualdad. Le propuso retirar la ley de amnistía y que no siga adelante y "me ha dicho que no", que seguirá con ello adelante.

También le ha pedido conocer qué se ha tratado en las reuniones que se llevan a cabo en Ginebra algo para lo que "no tengo información de ello", de momento. Además, le ha pedido marcha atrás en la moción de censura de Pamplona y que tildó de "amoral" que apoyen a un partido que no condena el terrorismo y plantear formas alternativas para que la alcaldía siga en manos de UPN. Para ello, Feijóo recordó que el PP evitó que en Vitoria o la diputación de Guipúzcoa evitó que la izquierda abertzale se hiciera con el poder. "Me ha dicho que no".

Le trasladó también la preocupación por al supresión del delito de enaltecimiento del Código Penal o si va a indultar a presos etarras, una información que sigue esperando que le concrete,. Además, le ha pedido que cambie al Fiscal General del Estado o que no prosiga ni insista en nombramientos políticos en las instituciones del Estado recordándole el plan de calidad democrático pero "a todas estas cuestiones me ha dicho que no".

También Feijóo le ha pedido que revise los impuestos o que mantenga la españolidad de Telefónica tocando la regulación y poniéndola al mismo nivel del resto de operadoras pero está dispuesto a estudiar un cambio en ello.