PP y PSOE aprueban hoy la reforma del CGPJ entre los reproches de los socios

El Pleno del Congreso debatirá y aprobará este martes a la tarde para su remisión al Senado, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía que fue pactada por PP y PSOE junto al acuerdo para designar a los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces. A la vez, el Congreso aprobará el nombramiento de los nuevos vocales del CGPJ.

PP y PSOE, con su amplia mayoría en la Cámara Baja aprobarán la modificación legal pactada que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Estatuto del Ministerio Fiscal. Ambos partidos han aprobado cambios como que las decisiones del CGPJ se aprueben por mayoría de tres quintos o que no pueda ser el fiscal general quien en los cinco años anteriores haya ocupado un cargo político. La pasada semana el dictamen que se votará hoy en el Congreso recibió el respaldo de la Comisión de la Justicia

Una aprobación que se saldará esta tarde con el rechazo de la mayoría de aliados del Gobierno y con los reproches de todos los partidos al PSOE por pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el principal partido de la oposición. Desde Podemos a ERC las críticas han sido contundentes. La diputada de Podemos, Ione Belarra, comenzó su intervención para rechazar la iniciativa señalando que "desde que pactaron la reforma del CCGPJ "todo ha ido a peor". "La judicatura ha tomado como rehén a la mujer del presidente del Gobierno, indultaron al acosador de la casa de Irene Montero y Pablo Iglesias, y ahora van a por un presidente elegido". Ha reclamado al PSOE que "se piense lo que van a hacer" y rompan el acuerdo con el PP, "aunque sea por ustedes y por su jefe". "Con este acuerdo, entierran la legislatura progresista", ha advertido Belarra al PSOE.

El PNV ha anunciado en el pleno que se abstendrá en la votación porque el acuerdo "no soluciona la cuota mayoritaria en la composición del CGPJ". "Esta es la correa de transmisión que ha de desmontarse, privando al CGPJ de su función de los cargos gubernativos judiciales", en palabras del diputado Mikel Legarda. Desde Junts, el portavoz Josep María Cervera ha criticado que se trata de un pacto "entre los dos partidos sistémicos del Estado español" con "cambios cosméticos" con "gesticulación desproporcionada". Acusa al PSOE de haber "envalentonado" a lso jueces contra el independentismo. Desde ERC, la portavoz Pilar Vallugera ha anunciado que no participarán en la votación de la renovación. "Es lamentable y más cuando sufren también las embestidas de este Poder Judicial que es cualquier cosa menos independiente", censuró. "Este Estado no está basado en el respeto a los derechos humanos, a la democracia y la separación de poderes", criticó. Desde Sumar, el portavoz Gerardo Pisarello, criticó que el Gobierno no se haya apoyado de la mayoría de la investidura para cambiar la forma de elección del CGPJ. "Permanecer impasible frente a la ofensiva reaccionaria sería inaceptable, hemos aportado propuestas para revertir el sexto sexista, classita de la Judicatura. Lo que vale para la Justicia, vale para los medios", aseguró.

El diputado de Vox, Javier Ortega Smith, criticó el reparto de jueces y recordó que no se modificó el sistema de elección con la mayoría del PP de Aznar ni de Rajoy “y ahora con Feijóo hacen lo mismo”. Se preguntó si debe o no despolitizarse la justicia y sacar las manos en la elección mayoritaria de las altas magistraturas. La repuesta del PSOE y sus socios es que “no” porque “creen en una justicia revolucionaria, de izquierdas, una izquierda soviética” que no sea otra cosa que sus comisarios políticos. “Si la justicia no les da la razón acuden al law fare” mientras el PP “usa la careta, pide una justicia independiente y los hechos les dejan en evidencia: buscan lo mismo, tener su cuota de poder en el CGPJ. Son ustedes la PPSOE.

Por su parte, el diputado del PSOE, Francisco Aranda, defendió el acuerdo para reformar el CGPJ y recordó que hoy se llega a este punto con una “sensación extraña” donde es una gran noticia que dos grandes partidos se pongan de acuerdo, pero el desazón de que este acuerdo “podrían haber llegado hace cinco años”. Los tres quintos no son un parapeto “son un refuerzo democrático constitucional”. Siempre es una buena noticia que se produzcan acuerdos. “El acuerdo nos hace mejores y eleva la democracia”.

La diputada del PP, Cuca Gamarra, defendió este acuerdo que acaba con la injerencia en el poder judicial. “Hoy es un rumbo distinto frente a lo que había venido este tiempo” y recordó a la Transición defendiendo así que la norma es “fruto del consenso” que supone una “moción de censura a los que creen en la política de muros”. Con ello, indicó Gamarra “reflejamos la voluntad de la inmensa mayoría de españoles”. Apuntó que la reforma que se tramita no era una línea roja caprichosa sino que la UE urgía cambiar la elección de los jueces del Consejo. “Gracias a la firmeza del PP el Estado de derecho estará más cerca de los estándares europeos”. Tildó la reforma de “acierto” mientras retrata a los compañeros de viaje de Sánchez que critican a los que pactan la reforma judicial, pero callan con la corrupción.

No será una transformación inmediata, pero estará tasado durante seis meses para que sean los miembros del Consejo para que elaboren un texto para que los jueces elijan a los jueces. “Se acabaron las puertas giratorias del sanchismo”.