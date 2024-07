El PSOE no cesa en sus ataques contra el juez que investiga a Begoña Gómez

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha vuelto a cuestionar hoy lo que considera como la "alta notoriedad" del juez Juan Carlos Peinado, quien lleva la causa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no ha dudado en solicitar un proceso con "todas las garantías".

Así lo ha señalado esta mañana la dirigente socialista en una entrevista en Telecinco, en la que ha asumido esa idea, que el magistrado "tiene alta notoriedad".

"Se está acusando de delitos que no existen y nadie es capaz, más allá del ruido, de explicar realmente qué hay. Es un juicio paralelo en el que la derecha y la ultraderecha están encantadas. El tiempo hará que esto se archive, pero el daño hacia la señora Gómez, veremos quién lo puede resarcir", ha enfatizado la portavoz socialista.

"Indignación"

Al mismo tiempo, Peña ha incidido en que en el PSOE "hay una opinión unánime de indignación por lo que está pasando" y ha vuelto a criticar, en la misma línea, que Gómez está sometida a una "presión sin base ninguna". "Queremos una Justicia que sea clara, concisa y comprensible", ha exigido.

De esto también se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, recogida por Servimedia, en donde sin dudarlo ha vuelto a mantener que "cualquiera puede inventarse algo sobre nosotros y aparecer sentados en el banquillo de un juez". Por ello, ha recalcado que "ni la señora Gómez, ni el PSOE, ni la ciudadanía en general sabemos de qué se le acusa", insistiendo en que existen dos informes "elaborado por la Guardia Civil" donde "dicen que no hay nada"; "la Fiscalía dice que no hay nada"; "los testigos dicen que no hay nada"; "los documentos de la (Universidad) Complutense dicen que no hay nada".

De este modo, para Peña se trata de una "cuestión que no tiene sentido" y pidió que "se archive y se deje de hacer daño a la reputación de una profesional y que se deje de insultar".