El PSOE, bajo la presión de Junts: la Mesa del Congreso se reunirá el jueves con la incógnita sobre la cuestión de confianza a Sánchez

El Congreso reunirá a la Mesa, que es el órgano de gobierno de la Cámara, el próximo 16 de enero y eso implica una nueva oportunidad para dar trámite a la iniciativa de Junts para forzar a Pedro Sánchez a presentar una cuestión de confianza. La Mesa del Congreso, en una decisión sin precedentes, evitó pronunciarse sobre la proposición de los posconvergentes el pasado 18 de diciembre y ahora, un mes después, se vuelve a reunir, aunque todavía se desconoce si va a tratarse el asunto. Fuentes parlamentarias consultadas por LA RAZÓN señalan que todavía no se ha fijado el orden del día de la reunión de la Mesa del próximo jueves.

Es una cuestión muy sensible porque la Mesa puede convertirse en el órgano del Congreso que pare un duro revés a Sánchez en febrero: si se tramita la iniciativa, se debatirá y votará previsiblemente a finales de febrero y ahí todo el bloque de la derecha (PP, Vox y Junts) puede dar el respaldo. La única vía que tiene Sánchez ahora para librarse del revés es bien con el freno en la Mesa del Congreso o bien llegando a un acuerdo que satisfaga a un Junts muy crítico para que retire la iniciativa. De momento, los posconvergentes continúan presionando para que la iniciativa se tramite.

Y, además, el PP mantendrá previsiblemente la postura que ya adoptó en la reunión de la Mesa del Congreso del 18 de diciembre cuando se aplazó la tramitación de la iniciativa. Ahí los populares criticaron duramente que el PSOE y Sumar quedaran sin pronunciarse sobre la proposición no de ley, amparándose en el informe de los letrados, que daba la última palabra a la Mesa. Ese informe hacía una interpretación ambigua: por un lado, avalaba la tramitación dado que la proposición no de ley es una figura jurídica que no es vinculante y, por tanto, no obliga al Gobierno; y, por otro lado, la iniciativa también genera dudas porque puede suponer arrogarse unas atribuciones competenciales que solo están en manos del presidente del Gobierno, según la Constitución.

Las mismas fuentes señalan que tanto la reunión de la Mesa como el Pleno previsto para el 22 de enero tendrán "una tramitación regular, aunque enero no esté dentro de periodo de sesiones". Eso puede permitir abordar la tramitación de la cuestión de confianza. En el Pleno del 22 de enero, se debatirán y votarán los tres decretos que el Gobierno aprobó el 23 de diciembre y que requieren de la convalidación del Congreso. Entre esos decretos, está el del impuesto a las energéticas, que la Cámara Baja tumbará porque Junts y PNV votarán en contra.

Además, está por ver qué pasa con los decretos de prórroga de medias para hacer frente a los problemas económicos derivados de la inflación (aparece la rebaja del precio del transporte) y para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo.