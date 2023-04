El PSOE rechaza las enmiendas de Podemos al "solo sí es sí": "No solucionan los efectos indeseados"

La polémica sobre la ley del "solo sí es sí" se ha convertido en el mayor foco de desgaste del Gobierno de coalición. La tensión tuvo su punto álgido en el entorno del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero se reactiva ahora en la recta final de su tramitación parlamentaria. Se prevé que la reforma impulsada en solitario por el PSOE se apruebe definitivamente el próximo 20 de abril en el Congreso y hoy Unidas Podemos ha planteado, sobre la bocina, sus enmiendas a la propuesta socialista.

Estas enmiendas van en la línea -son "muy muy similares, por no decir idénticas", dicen los socialistas- de las que ya presentaron la semana pasada ERC y EH Bildu. Queda así patente la alianza entre los morados y estos socios del Ejecutivo, en contraposición a la vertiente más moderada que representa Yolanda Díaz, que prefiere marcar distancias en lugar de tejer sinergias, y buscan además desmontar la iniciativa del PSOE. Esto, porque ubica la violencia como agravante, lo que eleva las penas por violación a una horquilla asimilable al homicidio.

Desde el "respeto" a las enmiendas que han presentado el resto de grupos, fuentes socialistas despachan la propuesta de sus socios. "Estas enmiendas no solucionan los efectos indeseados, esos efectos indeseados se resuelven con la proposición de ley socialista", zanjan. Ni se ha negociado ni se prevé una negociación futura. En esta línea se ha manifestado públicamente la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que ha llamado a no confundir "cerrazón con feminismo" y se felicitaba de que Podemos reconozca que hay un "problema" con la ley estrella de Igualdad.

"Cuando uno plantea unas enmiendas es porque reconoce que hay un un error y algo hay que cambiar. Estas enmiendas no corrigen ese error y no evitan esos efectos indeseados, que es lo que evita la proposición de ley del PSOE", ha asegurado Alegría. La portavoz y ministra de Educación ha reivindicado que se trata de una buena ley, cuyo objetivo es proteger a las víctimas y a las mujeres de una manera integral, algo que no se ha conseguido, dados esos efectos indeseados. "El PSOE actuó con su propuesta y esa proposición de ley es la que evita esos efectos indeseados".

En el rechazo a las enmiendas de Podemos está también, más allá de considerarlas "idénticas" a las de ERC y Bildu, que los socialistas no aprecian ninguna novedad sobre las propuestas que sus socios ya les remitieron durante la negociación bilateral que se mantuvo a nivel gubernamental, antes de saltar al Congreso de los Diputados con el resto de grupos. En Moncloa consideran que ubicar la violencia como un agravante elevaría de manera desproporcionada las penas y acabaría con la graduación debida en la escala penológica. El PSOE queda ahora en manos del PP para poder sacar adelante la reforma del "solo sí es sí".