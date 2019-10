En vísperas de que la semana que viene se conozca el fallo del Tribunal Supremo sobre el 1-O, el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy -que hasta ahora se ha mantenido fuera de los focos mediáticos- reclamó al PP y al PSOE consenso para llegar a pactos de Estado en asuntos como el modelo territorial. Lo hizo en la presentación del libro del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz “Cada día tiene su afán” (Península), memorias de 40 años de política.

“En los temas de Estado, como aprobar estatutos de autonomía, los modelos de financiación, la aplicación del 155, el modelo territorial, conviene que los dos grandes partidos que gobernaron durante 40 años se pongan de acuerdo. Conviene que los dos grandes seamos capaces de hacerlo”, recetó Rajoy a Pedro Sánchez y Pablo Casado al recordar su vivencia de la época de los pactos autonómicos de 1992 cuando, según relató, bajo el mandato de Felipe González, tanto él como Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardón mantenían reuniones “casi todos los lunes” con los socialista José María Benegas, Abel Caballero, Paco Peña y José Manuel Echegaray y llegaron a acuerdos.

Una reclamación al entendimiento a la que volvió a evocar a lo largo de su intervención al referirse a los inicios políticos de Fernández Díaz. De cara al 10-N, para Rajoy los partidos deben “ceder” en sus posiciones cuando el “interés general lo demanda”. “Había políticos que veían las cosas de forma diferente y que discrepaban, pero les unía algo que todos debemos tener en cuenta, su preparación y capacidad para entenderse y ceder en sus posiciones cuando el interés general lo demanda. Espero que esto sea así en el futuro”, pidió.

Durante la presentación del libro, el ex presidente dedicó varios elogios a la figura del ex ministro al que tildó de “valiente” y destacó que en él se resumen “40 años de vida política de España”. Lamentó sobre él “injustos ataques” durante su trayectoria política y reclamó para “el futuro” personas con “la fuerza y el valor de Jorge”.

Jorge Fernández Díaz, testigo de excepción de los últimos cuarenta años, con testimonios imprescindibles para comprender el devenir de la política española, pidió la “experiencia” y el “saber” de figuras como la de Rajoy para España. “Hombres de Estado como tú son necesarios para España”, reflexionó. El ex ministro contó también con el apoyo de figuras vinculadas al “marianismo” como la ex presidenta del Congreso y candidata a diputada del PP Ana Pastor, la eurodiputada popular Dolors Montserrat y y la ex ministra de Empleo, Fátima Bañez. También le acompañaron el secretario general del PP, Teodoro García Egea, la ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal y el ex portavoz de Exteriores, José Ramón García-Hernández.

Antes del inicio del acto, Jorge Fernández Díaz defendió la presunción de inocencia para el ex secretario de Estado de Seguridad bajo su mandato, Francisco Martínez, después de que su nombre haya sido vinculado con la “Operación Kitchen”. "Si la presunción de inocencia es general para todo ciudadano, para Francisco Martínez la tengo absoluta y total. Tengo la convicción de que lo que hizo fue dentro de la ley", sostuvo. Sobre el fallo inminente de la sentencia del Procés situó como “responsable político” al president de la Generalitat por “llamar a la desobediencia civil en sede parlamentaria”. Respecto a la exhumación de Franco, el ex ministro respaldó al prior del Valle de los Caídos en su decisión de no autorizar el traslado de los restos, pero precisó que “acatará la sentencia del Supremo aunque no la comparta”.