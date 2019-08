Sánchez: "La desconfianza en Iglesias es recíproca"

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, admitió este miércoles que la "desconfianza es recíproca" con Pablo Iglesias y reclamó a Unidas Podemos que rectifique en sus pretensiones para conformar un gobierno que hasta ahora parece "de compartimentación más que de coalición".

Sánchez hizo estas declaraciones tras una "reunión cordial" con el rey Felipe VI con motivo de la tradicional audiencia de verano que el jefe del Estado celebra cada mes de agosto en el Palacio de Marivent de Palma de Mallorca, donde la familia real pasa unos días de vacaciones.

El jefe del Ejecutivo reconoció abiertamente que las negociaciones con Unidas Podemos para la "investidura fallida" de hace dos semanas ha acabado por erosionar la relación entre los dos partidos y entre sus dos máximos dirigentes. "De tantas veces decir [Iglesias] que desconfía del PSOE, he terminado por desconfiar de Podemos e Iglesias. La desconfianza es recíproca".

Sin embargo, Sánchez ha asegurado que no tira la toalla y seguirá explorando "otras fórmulas" para entenderse con Unidas Podemos y para lograr los apoyos necesarios para su investidura.

"No pierdo la esperanza, no tiro la toalla, creo que los españoles no se merecen volver a las elecciones", ha dicho Sánchez tras mantener el tradicional despacho de verano con el rey Felipe VI, en el Palacio de Marivent de Palma.

Tras destacar el "acierto" del monarca en el mensaje que lanzó el pasado domingo en el que animó a los partidos a buscar una salida que evite convocar unos nuevos comicios, el líder socialista ha reiterado que su objetivo es formar un gobierno progresista que no dependa de las fuerzas independentistas.

Aunque el gobierno de coalición con Unidas Podemos ha fracasado, "es evidente que tenemos que buscar otras fórmulas" con las que "podríamos entendernos", ha dicho.

El despacho entre Felipe VI y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha comenzado en el Palacio de Marivent de Palma 50 minutos más tarde del horario previsto, debido al retraso en la llegada del líder del PSOE desde de Madrid.

La reunión estaba prevista a las 13.00 horas, pero finalmente ha comenzado casi una hora después.

Antes de volar a Palma, el jefe del Ejecutivo en funciones ha tenido en Madrid un encuentro con colectivos del ámbito de la industria y el turismo en el marco de la ronda de contactos que está llevando a cabo después de su investidura fallida.

Al prolongarse esta reunión más de lo previsto, se ha demorado el vuelo de Sánchez en el avión oficial desde la base de Torrejón (Madrid).

Felipe VI le ha dado la bienvenida ante la escalinata de la residencia veraniega de la Familia Real y, a renglón seguido, han posado ante los medios gráficos mientras han intercambiado algunas palabras.

Antes de saludar al monarca, el líder del PSOE ha estrechado la mano al jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, quien le ha esperado al bajar del coche.

El despacho tiene lugar después del mensaje lanzado por Felipe VI el pasado domingo en el que animó a los partidos a buscar una salida que evite convocar de nuevo a los ciudadanos a las urnas el 10 de noviembre.

A las 15.45 horas, el jefe del Ejecutivo tiene programado trasladarse a la sede del Gobierno de Baleares para reunirse con su presidenta, la socialista Francina Armengol.

