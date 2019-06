Durante la rueda de prensa de conclusiones tras su participación en la Cumbre de Líderes del G20, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hizo una llamada a la responsabilidad al resto de fuerzas políticas porque «España no puede esperar. España necesita un Gobierno en julio, no en agosto o en septiembre». El líder socialista invitó a esta reflexión «no solo a Unidas Podemos sino también al Partido Popular y a Ciudadanos» por deben tener claro que «no se puede bloquear España». En clara alusión a las dos principales fuerzas de la oposición, Sánchez aseguró que todos aquellos que se niegan a facilitar con su abstención que revalide su cargo al frente del Ejecutivo «no están bloqueando a mi persona, ni a mi partido, sino a la voluntad de los electores», una línea de argumentación que contrasta vivamente con la actitud que el propio Pedro Sánchez desplegó en 2016 cuando no quiso apearse de su ya célebre «no es no» para facilitar responsablemente la investidura de la fuerza más votada entonces, el PP de Rajoy, aunque se lo pedían abiertamente amplios sectores de su partido. Esa «responsabilidad» que negó entonces al PP, hasta el punto de forzar su dimisión como secretario general del PSOE, es la que ahora va a exigir tanto a Casado como a Rivera cuando, tras su reunión con la presidenta del Congreso el próximo martes 2 de julio, se conozca la fecha del debate de investidura.

Sánchez reiteró desde Osaka su oferta de «gobierno de cooperación» a Unidas Podemos reflexionando sobre el hecho de que su partido y el de Iglesias lleva cooperando ya 12 meses y se han sacado adelante numerosas reformas como la subida del salario mínimo o la vuelta a la cobertura universal de la sanidad pública. «La propuesta que ha hecho el PSOE es razonable y sensata y obedece a una cooperación mayor situando a UP como socio preferente y con una representación en la Administración Publica de representantes de Unidas Podemos», aseguró.

Ante la posibilidad de sondear un posible gobierno con Ciudadanos y preguntado sobre la posibilidad de hacer una oferta concreta al partido de Rivera, el presidente español se cerró a esta posibilidad y reiteró su intención de «gobernar desde la izquierda». «Todos tenemos la responsabilidad de asumir nuestra parte para permitir la gobernabilidad en España. Espero y deseo que todas las formaciones asuman su parte de responsabilidad», concluyó.