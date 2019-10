Santiago Abascal: "Yo no soy fascista, no me identifico con esa palabra"

La visita de Santigao Abascal a "El hormiguero" como el primer candidato a la presidencia del Gobierno que acudirá al programa venía precedida de polémica. Las redes sociales animaron al boicit al programa por lo que Pablo Motos al principio del mismo, recordó que VOX tiene una amplia participación en la vida política nacional y autonómica "por lo que lo que no sería democrático sería no invitarles al programa porque dentro de la gente que nos ve hay seguidores de todas las ideologías", defendió Motos.

El presidente de VOX ha empezado su entrevista asegurando que "no me siento identificado por la palabra "fascista" porque no lo soy" a lo que añadió que "Pablo Iglesias dice que es comunista pero no se le ataca ni hay ninguna movilización contra él para amordazarle en las televisiones".

Abascal también aludió en la entrevista a la exhumación de Franco "hay una desligitimaciòn de la transición que pretende llevarnos a la Guerra Civil".