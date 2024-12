Sedaví, el pueblo que mantiene su Ayuntamiento en un camión

Han pasado dos meses desde que el pueblo de Sedaví se quedó sin el altavoz que comunicaba al Ayuntamiento con sus vecinos. «Chechu», como le conocían todos en el pueblo, era un funcionario de 50 años, quien lanzaba los mensajes del consistorio a través de las redes sociales e incluso de varios grupos de formación que tenía de WhatsApp. Él era la «conectividad». El día de la catástrofe de la DANA no pudo avisar a nadie, ya era tarde, la corriente le sorprendió en su coche, en Benetússer.

El municipio trata de recuperarse de la devastación que ha supuesto la inundación. Nunca pensaron que algo así podría ocurrir en Sedaví. Y es que, de todos los municipios afectados, este es el único que se quedó sin Ayuntamiento. Fue «muy afectado, tanto la planta baja como el sótano», apunta el alcalde, José Francisco Cabanes. Los sistemas de comunicaciones y de electricidad estaban en las plantas de abajo y se fundieron y «hay que cambiar todo el sistema eléctrico, aparte de sacar todo lo que hay en los sótanos». Ahora, cuentan con un camión que les ha cedido el Gobierno central del INCIBE –Instituto Nacional de Ciberseguridad– que hace las veces de consistorio móvil con el fin de poder atender al público. Hasta entonces, «hemos estado sin Ayuntamiento, trabajando en la calle», recuerda el acalde de Sedaví.

Y, para poder recuperar parte del Consistorio, «vamos a separar la planta baja del resto tabicando y revisarán la luz de la primera a la tercera planta» además de reorganizar la instalación para que puedan ser usadas las plantas de arriba, aunque desde ahí sigan sin poder atender al público.

Cuando ocurrió la tragedia José Cabanas estaba junto a una brigada municipal y tres policías mirando unos árboles que se habían caído en el parque de Lucete. «En ese momento empezó a preguntarnos la gente que venía, por dónde ir, porque no podían entrar a Paiporta, ni a Picaña». En ese momento el alcalde pidió a uno de los policías que fuera al otro lado de las vías del tren a ver qué estaba pasando. «Volvió corriendo» para alertar a la central de la Policía de que estaba entrando agua por las vías del tren. «Nos pidió que intentáramos comunicar con todo el mundo para que se retiraran, pero no se pudo comunicar porque la persona que llevaba las comunicaciones ya no estaba operativa». Ese era Chechu, alguien muy querido en el municipio. «Salimos corriendo para intentar ponernos a salvo». A día de hoy, siguen intentando restablecer esas comunicaciones silenciadas desde el 29 de octubre ya que era este funcionario quien tenía las claves de acceso de las redes sociales y quien lo hacía siempre. Además de él, fueron nueve los vecinos que perdieron la vida en este municipio por la DANA e incluso aparecieron otros más arrastrados por la corriente, pero no pertenecían a esta localidad. El alcalde conocía a todos sus vecinos. «Hay muchas cosas por reconstruir, pero, lo lamentable es que todas las vidas que hemos perdido no podemos reconstruirlas. A los vecinos y vecinas que han fallecido no lo vamos a olvidar nunca».

Levantar el municipio "entero"

El alcalde de Sedaví asegura que la reconstrucción «va avanzando» pero hay que levantar el municipio «entero». Del mobiliario urbano no queda nada, ni la iluminación, hay que reponer todos los semáforos y las casetas electrónicas... En cuanto a la limpieza y al lodo de las calles que estaría casi al 90% ya. Sin embargo, es más lenta la limpieza de los garajes. «Estamos aún con los parking y los ascensores. Muchísimos siguen aún sin funcionar» y quedan también muchos trasteros por vaciar y limpiar. «Está trabajando la UME, los bomberos, una empresa contratada que va poco a poco ayudando y limpiando también», apunta. Pero aún quedan parkings «muy difíciles», los que iban con ascensores, una pericia de ingeniería que lleva estudios detrás para poder sacar el ascensor y los vehículos que están atrapados. «Hicimos una prueba de espesante en un aparcamiento y vamos a intentar quitar el lodo, si se ha espesado, con excavadoras», apunta.

A Cabanes lo que más le preocupa ahora es el «post DANA», porque psicológicamente sabe que va a haber que hacer mucho trabajo, el que «podamos intentar llevarlo, porque olvidarlo no se va a poder olvidar».

Dice que le han indignado «muchísimas cosas» y, aunque ahora van trabajando a «buen ritmo», asegura que «los primeros momentos estábamos solos. Solos totalmente». «Con que nos hubieran avisado cuando tocaba habríamos evitado muchísimas cosas»; porque la alerta sonó «cuando estábamos con más de un metro y medio de agua en todo el municipio».

El alcalde de Sedaví cree que por ahora el municipio es «seguro», aunque dentro de unos meses habrá que hacer otro estudio de los edificios, cuando esté asentado el suelo, para comprobar que no hay riesgo de derrumbes y revisar el alcantarillado ya que habrá que renovar algunos tramos.

Cabanes lleva siete años al servicio de los ciudadanos. Entiende la administración pública como «algo que está para ayudar a la gente, a todo el mundo, en función de sus necesidades». Sabe que a veces, lo que a una persona le parece una tontería para otra persona es un mundo, porque es su problema, y «hay que ayudarles». Por ello, subraya que lo que necesitan los vecinos de Sedaví es que lleguen las ayudas. «Me consta que hay vecinos que la ayuda estatal ya la han cobrado y la autonómica algunos sí y otros todavía, no». Donde hay más retraso es con los vehículos porque algunos siguen en las campas y no están peritados todavía, incluido el coche del alcalde.