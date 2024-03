El Senado rechaza que la Comisión de Venecia avale la amnistía: "Sus reproches son evidentes y profundos"

El Senado, que se ha encargado de tramitar la petición (previa solicitud del PP) a la Comisión de Venecia de un informe sobre la amnistía, también se ha querido pronunciar en las últimas horas ante la confusión que reina con el documento que se atribuye a una filtración del Gobierno el viernes. Ese documento es tan solo preliminar ya que el informe definitivo se redactará tras la reunión de la Comisión de Venecia que se celebrará entre el 14 y el 15 de marzo, por lo que todavía está sujeto a cambios que pueden introducir instituciones o los 100 miembros que componen este órgano consultivo del Consejo de Europa. En todo caso, el Senado ha salido al paso de los intentos del Gobierno por dar a entender que la Comisión de Venecia da su plácet a la amnistía: "No hay aval de la Comisión y sus reproches son evidentes y profundos".

En este sentido, en un comunicado extenso de siete páginas, el Senado, presidido por el popular Pedro Rollán, recoge algunos de los puntos del informe preliminar que ponen en entredicho la amnistía. De entrada, el Senado destaca que la Comisión de Venecia nunca emite una valoración sobre "la constitucionalidad o no de una ley como puede ser la de amnistía" y, en este caso, el órgano ha analizado "disposiciones legislativas y constitucionales" en 54 estados europeos para ver el encaje constitucional y la conclusión a la que llega es que la gran mayoría de países recogen "expresamente" la medida de gracia en la Constitución, cosa que en España no sucede.

"Además, no puede llegarse a la conclusión que, a falta de disposiciones constitucionales, en España esté permitida, especialmente cuando están prohibidos los indultos generales. Cuando una Constitución no recoge la amnistía, es la jurisprudencia constitucional la que ha permitido expresamente la amnistía. Pero eso no ocurre en España", resume el comunicado del Senado, que recuerda que las Constituciones españolas previas a la de 1978 han recogido expresamente la posibilidad de una amnistía "cuando han querido" contemplarla. Además, el Senado se hace eco de que el órgano del Consejo de Europa "recomienda reformar" la Constitución y recoger "explícitamente" la amnistía.

El comunicado del Senado también destaca que la Comisión de Venecia entra a valorar el procedimiento escogido. Por un lado, el órgano considera que "dado que la amnistía puede afectar a la cohesión social, requeriría de una mayoría cualificada". "Especialmente de un acuerdo general que involucre a las fuerzas políticas", añade el comunicado, algo que no se va a dar en este caso porque el PSOE aspira a sacarla con 178 apoyos, tan solo dos diputados por encima de la mayoría absoluta. Por otro lado, el Senado recoge que la Comisión de Venecia "critica el procedimiento elegido" ya que se usa la proposición de ley porque "el mismo hurta la participación y el debate". "No se pueden recibir informes jurídicos que de otra manera serían preceptivos, no se puede escuchar a expertos y la tramitación se convierte en un trágala", señala el Senado.

Finalmente, el comunicado entra en el contenido: por un lado, "el borrador del informe dice que hay que motivar las razones para una amnistía"; por otro lado, señala que "el artículo 1 de la ley, según la Comisión de Venecia, es indeterminado temporalmente y ello puede provocar que los delitos queden amnistiados 'sine die' hacia el futuro"; y, finalmente, apunta que la Comisión de Venecia "critica que el ámbito de aplicación de la amnistía es muy amplio e indeterminado" por la definición de los actos delictivos amnistiables.