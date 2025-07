"No son trastornados, son nuestros luchadores": Los yihadistas salen al paso de los que presentan a los lobos solitarios como "locos"

Los terroristas, con su manía de decir “su” verdad, que a veces coincide con la realidad, ponen en evidencia a los que tratan de minimizar sus acciones delictivas. De un tiempo a esta parte, los gobiernos occidentales presentar a los “lobos solitarios” como seres trastornados y no como criminales, lo que son. Al final, la verdad se conoce y, como ocurre en este caso, Al Qaeda pone las cosas en su sitio, lo que ya había hecho el FBI una vez realizadas las primeras pesquisas sobre el terreno.

En cualquier caso, es conocida la tendencia a calificar como “demente” al que actúa plenamente consciente de lo que hace y después corresponde a las víctimas y las Fuerzas de Seguridad lograr una calificación exacta de los hechos.

Subrayan que se trata de presentar a sus terroristas “como locos, enfermos mentales y poseedores de ambiciones mundanas, y que los motivos para la acción son meramente trastornos psicológicos y enfermedades mentales, o tu preocupación por el mundo y sus migajas. Todo para encubrir los elevados motivos y la noble causa islámica en la que crees”. Por es, la banda yihadista recomienda levantar la voz en los atentados y dejar claro en nombre de quién actúan.

“Inspire”, revista de Al Qaeda, publica en su número 10 un artículo referido al “héroe Muhammad Sabri Suleiman”, autor del atentado antisemita del pasado mes de junio contra una concentración de judíos en Boulder (Colorado), en el que resultaron heridas seis personas (elos dicen 12) mediante el lanzamiento de cócteles molotov.

“Esas botellas fueron la única declaración de que dispuso el heroico muyahid: que Dios lo libere del cautiverio. Pero llevaba la memoria de una nación. Dolor durante generaciones y silencio global que duró mucho tiempo... más que todas las guerras. Explotó y provocó heridas a 12 sionistas. El ataque expuso la hipocresía global más profunda oculta detrás de los titulares de “paz”. Hay una dualidad evidente en la descripción de víctimas y perpetradores. Así que el héroe eligió hablar en un lenguaje que a Estados Unidos no le gusta: el lenguaje de la ira y el dolor no autorizados que sólo pueden abordarse mediante la yihad por la causa de Dios".

“En Boulder, no sólo se encendió un cóctel Molotov, sino que también se quemó el muro de la hipocresía (...) La presencia islámica en América no es un refugiado pasajero ni un margen aislado, sino una entidad con peso demográfico, económico y cultural, pero aparece -en situaciones del destino- como un cuerpo sin corazón. El ataque de Boulder fue una chispa y no es el final de la historia”.

A continuación, Al Qaeda expone un manual completo para que los Si decides utilizar un cócteles Molotov sean los más letales posible. Explican que Sabri “intentó comprar armas y estaba planeando un tiroteo masivo, "pero no pudo hacerlo debido a lo que según la ley estadounidense se llama inmigración ilegal".

En cualquier caso, recomiendan al lobo solitario que trabaje “con los medios que tengas a tu alcance, como atropellar a los infieles con un coche o apuñalarlos. "Con un cuchillo o lanzando bombas molotov, como hizo el heroico muyahid. La primera ventaja: que hay menos control sobre ellos y las formas de obtenerlos son más fáciles”.

Para dar un sentido religioso a lo que no es nada más que un crimen, dicen que “todo muyahid debe ser educado en los asuntos de su religión y en el significado de la yihad y el martirio por la causa de Dios, de modo que se embarque en su operación yihadista con la seguridad y una fe firme e inquebrantable”.

Recomiendan “filmar la operación con una cámara frontal y retransmitirla en directo a través de Facebook Live o YouTube. Este es el mejor método para aterrorizar a nuestros enemigos”. “Puede realizar una grabación en vídeo de su testamento y mensaje y subirlo a Internet en el momento de la ejecución, lo cual es mejor que simplemente escribir el mensaje”. “Elija objetivos que se adapten lo más posible al método de ataque. Los mejores objetivos a los que se puede atacar son las instituciones y figuras que apoyan a la entidad sionista, departamentos gubernamentales agentes policiales reunidos en una calle. Pueden utilizar el elemento sorpresa en el ataque, para causar el mayor daño”.