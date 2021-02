Miss Andie: “VALORANT ha pegado fuerte, pero no tanto como pudo hacerlo Fortnite”

Pregunta: ¿Cómo empezó tu trabajo como streamer?

Respuesta: Comencé a hacer vídeos en YouTube en el año 2015/2016. Por aquellos años yo tenía ADSL y un vídeo de 20 minutos tardaba como unas 7 horas en subirse. Esto hacía también que no pudiese hacer directos, porque la conexión no me daba para ello. Recuerdo que por aquella época jugaba cada día con mi amigo Awe y le decía que se metiese en mi canal, que pusiera mis credenciales y que él hiciese el directo desde mi canal capturando su pantalla, ¡viejos tiempos!

Pero por fin llegó la Fibra Óptica a mi casa y pude empezar a hacer directos, es algo que me apasiona, me siento mucho más cerca de mis seguidores, hablo con ellos en ese mismo momento, me preguntan de todo y conforme estoy jugando les voy respondiendo o saludando. Hago directos todos los días, ¡soy adicta!

P: Te hemos visto que eres una amante de los shooters y en especial ahora de VALORANT que está creciendo mucho, ¿Qué futuro le ves?

R: Me encantan los shooters, empecé con Call Of Duty, luego me pasé al PUBG y ahora también le doy a VALORANT. Desde mi punto de vista VALORANT ha pegado fuerte, no tanto como pudo hacerlo Fortnite pero es verdad que la gente se divierte mucho jugándolo. Además hay un plus y es el ámbito competitivo dentro de este juego, eso llama aún más la atención y puedes ver a muchísima gente luchando por conseguir un rango alto intentando mejorar día a día en el juego. Me gustaría ver este juego en los esports, disfrutaría mucho viendo campeonatos de VALORANT, sinceramente. Riot lo hace realmente bien.

P: Hemos visto, por desgracia, ya bastantes mujeres que sufren el machismo en muchos de estos juegos y muchas se han pronunciado y denunciado ante la comunidad y Twitter, aquellas que se hunden e incluso se plantean dejar de jugar. ¿Qué consejo les das? R: Siempre les doy el mismo consejo a las mujeres. Cuando estemos jugando y nos toque con algún hombre que nos empieza a insultar por ser mujer, mutéalo, no lo escuches y sigue jugando. No permitas que esa persona te fastidie tu momento de diversión. Demuéstrale que puedes jugar bien, ¡que puedes ser la mejor! sin dejar de pasarlo bien. Esto no sucede siempre, por supuesto, pero tontos hay en todos sitios. Eso sí, hay hombres que sobrepasan un límite muy peligroso, agresiones importantes y vejaciones que no se deben pasar por alto, sino mostrar y condenar esos comentarios. Siempre hay un límite para todo.

P: Por otro lado, EGOLAND ha sido un buen impulso para muchos streamers que han conseguido tener más visibilidad, ¿Cuánto ha acusado esto Miss Andie?

R: EGOLAND ha dado visibilidad a muchos streamers pequeños que se merecían que los conociesen, hay mucha gente con talento que por cosas de la vida (Internet también funciona así) no salen a la luz hasta que no se les da un pequeño empujón. Me alegro muchísimo por todos ellos porque de verdad se lo merecen. En mi caso me ha ayudado a crear contenido de otro tipo ya que normalmente juego sola o con las 3 personas de siempre. Esto me ha servido para socializar, conocer gente, que mis seguidores los conozcan y disfruten las interacciones entre nosotros y que se dé lugar a clips divertidísimos. Por supuesto me ha conocido mucha gente, es algo inevitable ya que estás compartiendo server con muchos creadores y te van a ver sí o sí. Me ha venido muy bien tanto a mí como a creadores que no eran tan conocidos, doy las gracias por ello.

P: ¿Te dio pena que cerrase el servidor el 3 de febrero?

R: Me da un poquito de pena pero estoy feliz por el recorrido. Ha sido un mes intenso de mucho contenido y momentazos. No se podía estirar mucho más, desde un principio se dijo que esto no duraría más de 1 mes o mes y medio, el Rust al final es un survival donde no se puede hacer “demasiado” si lo estiras en el tiempo. Puedes hacer algún evento que otro pero yo creo que ha sido perfecta la duración. Obviamente echaré de menos jugar con tantísima gente, compartir momentos, que se den situaciones gracias a la interacción con los demás...Me refiero a cuando por ejemplo iba andando por ahí sola y de pronto me encontraba con Elvisa cantando canciones de Disney. Eso a mí me da la vida.

P: ¿Qué conclusiones sacas de este mes jugando con tantos youtubers?

R: Me gusta conocer gente, siempre me ha gustado, me gusta socializar y reírme con los demás. Hay que tener en cuenta que nos pasamos muchas horas encerrados en nuestra habitación haciendo vídeos y directos y no socializas todo lo que te gustaría por falta de tiempo. Socializar dentro de un juego te puede salvar muchas veces de esa “soledad” y más con esta pandemia. Jugar en EGOLAND me ha dado la oportunidad de conocer a gente que no conocía y que he visto que me gusta, hacer amistades muy bonitas y estrechar lazos con gente que merece la pena por el corazón tan noble que tienen. Obviamente no puedes cuadrar con todos, no es nada malo, somos muchos y muy diferentes, pero eso no significa que odies a alguien o tengas algo en contra de X. Para nada, no siento eso por nadie.

Y la última conclusión que saco es que es algo BRUTAL que se junten a tantísimos creadores porque podemos dar vida a juegos “olvidados” o que no juega tanta gente, podemos poner en el TOP un juego de hace muchos años, podemos hacer revivir un juego y eso es impresionante. Una gran idea de Alexby haber hecho esto, (aunque sea difícil de llevar) de verdad, ha sido brutal.

P: ¿Qué proyectos tiene Miss Andie en 2021?

R: Mi proyecto en este 2021 es seguir siendo constante con la creación de vídeos para YouTube. Seguir haciendo directos diarios y mejorando cada día en lo que pueda ofrecer. Que salgan juegos que merezcan la pena y que me hagan vivirlos como viví The Last Of Us, Firewatch o PUBG. Me gustaría hacer VLOGS pero debido a la situación que estamos pasando por la pandemia, eso se ha visto cancelado, al igual que los eventos a los que he ido estos años, pero bueno, todo volverá a la normalidad y podremos seguir con lo nuestro. Mi proyecto en resumidas cuentas es seguir creciendo y ofreciendo lo mejor de mí misma.

P: ¿Consideras que has tenido un fácil camino hasta llegar a donde estas ahora?

R: No, mi camino no ha sido fácil. Empecé en YouTube sin ayuda, nadie me ha traído hasta aquí, lo hice yo sola. Cuando empiezas en YouTube nadie te quiere, ningún creador de contenido “confía” en ti porque no tienes números y si te acercas a alguno de ellos para preguntar algo o porque te gustaría jugar con ellos piensan instantáneamente que quieres algo a cambio. Y es normal, completamente normal, pero por eso mismo no es fácil empezar, ni subir, ni llegar lejos. Estoy muy orgullosa de haberlo hecho sola, de no haber tenido ayuda de ningún creador para llegar a donde estoy, de no haber sido “boosteada” en números ni nada por el estilo. Trabaja duro, sé constante y en la mayoría de veces podrás conseguirlo. #dowhatyoulove #atopetoncio #workhard