Espectro Esports: “La escena amateur es muy complicada”

La escena competitiva amateur es uno de los escenarios más peliagudos donde empezar a fraguar la historia de un club. En los esports (al igual que en cualquier deporte), la diferencia está condicionada por detalles de calidad que hacen que tu estilo se sobreponga al del resto haciendo que al sobrevolar las cotas más altas dependa del trabajo y esfuerzo diario.

Espectro Esports es uno de estos clubes que con trabajo y buena letra ha creado un ecosistema en el que parece haber encontrado la estabilidad pese a las dificultades por las que ha pasado en los últimos meses en los que casi desaparecen de este sector.

Pau Díaz, CEO del club, conoce estos entresijos y en esta entrevista ha querido dejar claro que “no fue una situación sencilla”. El camino por el que los leones estaban pasando por ese momento se dividía entre la vida y la muerte por la sencilla razón de que, pese a sus 18 primaveras, el CEO se encontraba solo ante el peligro liderando un proyecto muy ambicioso.

“Para gestionar este proyecto tuvimos que remar contracorriente, preparar un video y exponer el problema y, sorprendentemente, tuvo mucha repercusión a través de la cual pudimos revertir la situación” Gracias a este punto empezaron a contactar con Espectro Esports situándose en el escenario actual y siendo uno de los equipos más competentes de lo amateur.

Call of Duty, NBA 2K y FIFA se han convertido en los títulos más referentes en su club. Sin embargo, donde más se puede decir que han sabido dominar la escena competitiva es en el shooter. La Chall to Win la tienen controlada y es que las 5 victorias que llevan siendo invictos es buena prueba de ello.

⚔️ Así queda la clasificación tras la #J5CTWLeague. ⬇️@EspectroEC y @SupayeSports permanecen invictos en lo alto de la tabla. 💪🏼



Tanto @TeamSomnium como @synxGG solo conocen una victoria en la competición. 💥@FraternityES aún no ha conseguido sumar sus primeros puntos. ❌ pic.twitter.com/tc6O83iu8J — Chall To Win (@ChallToWin) February 13, 2021

Para el CEO, 2021 va a ser un año de éxitos y grandes momentos sobre todo en Call of Duty. No obstante, la dinámica positiva de su roster no sólo se queda ahí y confía en que ese optimismo se contagie al resto de las squads.

Por otro lado, las aspiraciones y ambiciones del club no se quedan cortas. Sí que es cierto que el Circuito Tormenta o una eClub (en el caso de FIFA) todavía no es una opción viable dadas las circunstancias, pero según se está viendo el recorrido de lo poco que lleva de año, Pau ve con buenos ojos “el acceso a dichas competiciones (a medio plazo) si se diera el caso”.

Como conclusión “el video ha sido la clave para salir de ese estancamiento en el que estaban y remontar el vuelo”. Esas palabras son de las que más orgullo saca Pau que espera que durante los próximos meses “no se rindan nunca como hace el león de su escudo y que así les representa”. Del mismo modo, el CEO ha querido entonar el mea culpa sobre la “falta de experiencia” que haya podido tener a lo largo de estos años confiando en que siga aprendiendo del sector y mejorando sus cualidades en referencia a su cargo.