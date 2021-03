G2 Arctic conquista la Superliga y ya espera rival con Giants en semifinales

La temporada regular del primer Split de la Superliga llega a su fin. Tras 18 jornadas donde un aire andaluz ha bañado la competición por fin se puede decir alto y claro que los granadinos de G2 Arctic son campeones del Split de apertura de 2021.

No obstante, las semanas no han sido sencillas y es que CREAM Real Betis, Vodafone Giants y UCAM Esports han estado pisándole los talones hasta última instancia. Jornada tras jornada, los fans no tenían claro que podía pasar ya que el loco mercado de fichajes que hubo durante el otoño sumado a la perseverancia de todos por alcanzar los playoffs ha puesto toda la carne en el asador llevando al espectador a no quitar ojo y poner el hype sobre qué podía pasar en la siguiente cita.

Todos los equipos han mejorado, eso sin duda. Tanto que a tan sólo 2 semanas de cerrar el torneo MAD Lions seguía en el pozo, eMonkeyz rozaba los playoffs y S2V estaba cómodamente entre el quinto y séptimo puesto. El resultado final ha sido que eMonkeyz no cierra la tabla tras 2 años complicados para los monos y en cambio sí lo hace BCN Squad el cual se dudaba incluso de su presencia en esta campaña.

¡Bienvendio @ImDuaLL!



Ángel se incorpora de manera inmediata al roster MAD Lions Madrid como sexto jugador y debutará el lunes en nuestro partido de Superliga.#goMAD pic.twitter.com/H5sPrA4F8v — MAD Lions LoL Español (@MADLions_LoLES) February 27, 2021

Por otra parte, Lions ha sabido dar un golpe de autoridad y revertir la situación por la que venía. El fichaje de DuaLL ha servido para salir del pozo y confiar en la filosofía del partido a partido. Pese a no alcanzar los playoffs se ha visto una clara mejoría y continuidad que, muy probablemente, dé mejores resultados en el segundo Split de 2021.

Otros equipos que han visto como han ido mejorando según avanzaba el calendario han sido Vodafone Giants y Movistar Riders. Los que fueron los claros dominadores de 2020, este año se han visto relegados por unos proyectos muy ambiciosos dejándoles en la cuarta y quinta plaza de la clasificación. De hecho, la primera jornada correspondiente a los cuartos de final de los playoffs les ha juntado poniendo sobre la Grieta del Invocador el ya conocido Clásico dando por vencedor a los de Attila por 3-1. Su siguiente rival podría ser G2 Arctic que ha tenido una constante positiva donde ha sido el equipo menos derrotado del campeonato (6) y ha mostrado un mejor estilo de juego.

Entrevista con el tirador de @GiantsGaming, @Attila:



🗣️ "Espero que @G2ArcticES tenga tanta valentía para elegirnos. Tenemos mentalidades diferentes. Ellos se conforman, yo quiero ganar la liga".#SuperligaLoLCuartos pic.twitter.com/jYmN1vbmGn — Superliga - League of Legends (@LVPesLoL) March 15, 2021

Por su parte, UCAM y CREAM Real Betis han puesto el picante a la temporada sembrando el caos y apretando las cosas en la zona noble de la tabla. Tal ha sido ese ahogo que la última jornada ha necesitado un desempate entre ambos para ver quien se quedaba con la plata y el bronce del podio. La victoria de los murcianos acabó produciéndose poniendo a los hispalenses en la tercera plaza determinando así el orden final de la clasificación.

G2 Arctic, UCAM Esports, CREAM Real Betis, Vodafone Giants, Movistar Riders y Team Queso se han quedado con las 6 plazas de los playoffs. De momento, el primero en caer ha sido Riders ante los gigantes. Al otro lado del bracket quedan CREAM Real Betis y Team Queso cuya rivalidad no ha cesado nunca desde el principio de los tiempos. Quien salga vencedor de esto podría vérselas con los chicos de Plasma cuya robustez defensiva es difícil de superar.