Fall Guys y Among Us se unen sobre el escenario del título de Mediatonic

Fall Guys ha sido uno de los videojuegos más jugados durante 2020. El confinamiento ha ayudado a que el incremento de jugadores haya podido conocer este juego en el que los creadores de contenido han sabido explotar al máximo todas sus cualidades.

Con la llegada de Among Us, el título de Mediatonic se vio opacado y tuvo que saber reinventarse añadiendo nuevas pruebas y skins en el alocado modo de juego battle royale. El 22 de marzo llegará la 4ª temporada en la que las skins galácticas llegarán a los enfrentamientos de los carismáticos personajes.

Esta noticia ha sido anunciada a través de la cuenta oficial de Twitter cuyo tweet presentaba esta nueva campaña con un tráiler relacionado con el espacio, un juego de luces de neones y lo que aparentemente serán nuevas pruebas que completarán el elenco de las anteriores.

😎 Prepare to party like it's 4041! 😎@FallGuysGame Season 4 is coming March 22nd, featuring a neon-drenched Blunderdome of the future!



RUN THE TAPE 📼

Entre los nuevos juegos, los reflejos serán fundamentales para sobrevivir y llegar hasta la ansiada corona cuyo apoderamiento se complica más que nunca.

Como detalle final, se puede ver como todo apunta a que Fall Guys y Among Us colaborarán por sacar una skin del juego de InnerSloth dentro del de Mediatonic, ya que al final del tráiler de este se ve como uno de los competidores cae a la lava y aparece el mensaje de “Fall Guys no era un impostor. 1 impostor restante”.

Por ahora poco más se sabe hasta el inicio de temporada; sin embargo, a principios de febrero ya pudo especular acerca de esto ya que los datos internos del juego así lo escondían. Esto se produjo, precisamente antes de que Epic Games se hiciese con Fall Guys donde ya todos los rumores apuntaban a que o bien en Fortnite o bien en Fall Guys se podría ver algún tipo de crossover tanto hacia un lado como otro.

Asimismo, hay que decir que Fall Guys se había visto muy superado durante los últimos meses por Among Us; no obstante, ese mensaje que lanza el tráiler acerca de que no es un impostor reafirma la idea de que el ecosistema de los esports y los videojuegos no es una competencia directa sino que se busca el ampliar los horizontes y alimentar a la industria y el sector.

Hilo de todos los bugs y mejoras que han hecho en la nueva temporada, han puesto bien Montaña Majareta y ya no habrán baldosas invisibles en Hexagonia 😍😍



Y muchísimas cosas más https://t.co/HnB4BGKJEf — MrKemono10 (@MrKeroro10) March 18, 2021

Todavía queda esperar unos días hasta que se pueda saber más acerca de la nueva temporada de Fall Guys y cómo es recibida por los fans. Pese al número reducido de jugadores que hay en la actualidad, creadores de contenido como Keroro siguen manteniendo su apuesta firme en seguir fomentando este tipo de videos contando todas las novedades, corrección de bugs y mejoras de algunas de las actividades competitivas del juego.