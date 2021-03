Marbella Vice llega a GTA V con 125 creadores de contenido

Los amantes del roleplay y de GTA V están de suerte. Tras un 2020 donde la comidilla han sido este tipo de servidores, Ibai nos trae de nuevo el título de Rockstar a la plataformas de creación de contenido.

Marbella Vice da nombre a este proyecto en donde Grefg, Cristinini, Folagor, Jacky y el propio Ibai son algunos de los cabeza de cartel que darán vida a la ciudad. No obstante la cifra no se va a quedar en tan sólo unos pocos. Hasta un total de 125 integrantes van a pasar por las calles de “Marbella” cuya ambientación bien recordará a la ciudad malagueña.

Esto quiere decir, que tanto la policía estará revestida por la personalización del CNP, los locales de fiesta tendrán la ambientación de Pachá (entre otros) y todo tendrá un toque más español que permitirá llevar a los viewers a ese ambiente más del sur.

En cuanto se presentó la noticia, los rumores sobre quiénes podrían formar parte de este ecosistema llenaron Twitter en cuestión de minutos hasta el punto de convertirlo en trending topic.

Por otro lado, Ibai ha querido dejar claro que este servidor tendrá (a lo sumo) una duración de un mes, un mes y medio con fecha de inicio el 4 de abril ya que coordinar a tantos jugadores y evitar más de un rifirrafe entre las bandas que se formen podría acabar desencadenando varios hateos fuera de lo que se pretende conseguir con este proyecto.

Sin embargo, este servidor no está fuera de polémica. Entre todos los rumores que circulan por la red social, uno de los más atractivos para fomentar la toxicidad es el que sobrevuela la cabeza de Reborn.

125 creadores de contenido en el mismo servidor



No estáis preparados para esta nueva historia



MARBELLA VICE



SE VIENE @marbellavice pic.twitter.com/jzF8TZDolx — Ibai (@IbaiLlanos) March 18, 2021

El que es considerado uno de los mejores roleplayers de nuestro país parece que no ha tenido una invitación explícita e incluso le han comunicado el por qué no iba a formar parte de esto. Los problemas ya conocidos con AuronPlay y con Jacky (el primero aún no está confirmado que vaya a participar) han derivado en la exclusión de éste para que forme parte.

Aunque no haya una confirmación oficial de que el de Badalona vaya a formar parte de esto, ya se ha encargado de dar la bienvenida a DjMaRiiO que ha publicado una foto en su perfil con el pasaporte para viajar a Marbella, por lo que “se da a entender” que podrían ser ambos nuevos ciudadanos.

Fuera de toda polémica y si los jugadores van a ser tóxicos o no en base a su chat, lo cierto es que ya el fandom pedía a gritos vivir una vez más algo relacionado con GTA V y un roleplay. Aún así, el vasco ha querido dejar claro que no es un servidor de roleplay al uso ya que tendrá un toque más desenfadado y jugable con el fin de entretener y hacer reír al público.

Marbella es el escenario y la ciudadanía un conjunto de maleantes y buscarruinas que ningún alcalde permitiría vivir en su pueblo. Veremos a ver como transcurren los acontecimientos, pero todo apunta a que el ritmo frenético de la ciudad va a ser una auténtica locura.