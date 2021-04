Supercell presenta sus planes de futuro en el universo Clash

Supercell se ha establecido como una de las desarrolladoras más importantes dentro del mundo de los videojuegos. Sus títulos, enfocados en dispositivos móviles han batido todos los récords durante muchos años y actualmente se mantienen en lo más alto tanto en el número de jugadores como en los esports.

Clash of Clans y Clash Royale han sido dos de los títulos más destacados de la compañía y, este último, se ha convertido en uno de los videojuegos más destacados dentro de las competiciones electrónicas gracias a un sistema competitivo que cuenta tanto con ligas nacionales como internacionales y un mundial que enfrenta a los mejores jugadores del mundo y que reparte importantes premios en metálico.

Supercell, viendo el éxito del universo Clash, ha querido expandirlo y este fin de semana ha presentado sus planes de futuro con la llegada de hasta tres nuevos juegos. La desarrolladora nunca se ha caracterizado por enseñar sus planes a largo plazo y menos de videojuegos que aún se encuentran en etapa de desarrollo, pero como ellos mismo han anunciado, quieren presentar con antelación la expansión del universo Clash para que todos sus aficionados puedan conocer de primer mano el camino que quiere seguir la compañía.

La comunidad es una parte fundamental para Supercell y siempre ha destacado por escuchar a sus aficionados y resolver, en la manera de lo posible, los problemas que más importantes que provocaban que sus títulos estuviesen desbalanceados.

La desarrolladora ha mostrado tres nuevos títulos que se encuentran en una fase temporada de desarrollo, pero que tienen un gran potencial. Hasta el momento, hemos podido conocer el nombre de cada uno de ellos y una ligera descripción de estos.

Clash Quest

Clash Mini

Clash Heroes

Estos nuevos títulos llegarían con un estilo totalmente renovado y como una nueva forma de disfrutar del universo Clash. Se tratan de videojuegos con una temática y estilo de juego muy distintos a lo que estamos acostumbrados, pero que ofrecen una nueva experiencia a los jugadores y además se centran en llegar a aquellos que todavía no conocen este universo.

Uno de los puntos más importantes de esta presentación es que estos nuevos títulos son independientes de los que ya están disponibles, y que su desarrollo o va a afectar ni a Clash Royale ni Clash of Clans. La compañía ha anunciado que va a ser muy importante la respuesta de la comunidad ante estos nuevos títulos, y en el caso de que no triunfen, el proyecto se puede frenar de forma inmediata para centrarse en otros títulos que no están relacionados con Clash.