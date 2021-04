Pepsi se une a la Volcano League como nuevo patrocinador de la competición de League of Legends ecuatoriana

La Liga de Videojuegos Profesional (LVP) se ha consolidado como una de las referencias en las competiciones de lengua hispana. Los patrocinios, los equipos y los jugadores de talla mundial son el alimento de ésta llevando a un nivel más el estilo competitivo del MOBA.

En el caso de España, Cacaolat y Mahou 0,0 revisten los marcadores y momentos de los partidos sirviendo estas dos marcas de soporte financiero de la liga. Como todo acuerdo publicitario, estos acuerdos permiten que la competición crezca y tenga mejores recursos para que el espectador disfrute del contenido.

No obstante, estos acuerdos no se han limitado al territorio nacional ya que la LVP también tiene el proyecto en Latinoamérica. De hecho, el último sponsor que se ha sumado a ella ha sido Pepsi cuyo patrocinio aparecerá en la Volcano Discover League, competición oficial de League of Legends en Ecuador.

La liga ecuatoriana enfrenta a los 8 mejores equipos nacionales donde el campeón tendrá la posibilidad de disputar una de las plazas de la Liga Latinoamérica de League of Legends siendo ésta la máxima competición continental del título de Riot Games.

¡Te encanta! 😏



Disfruta cada momento de la #VolcanoDiscoverLeague junto a @PepsiEcuador💙



La célebre marca será sponsor de la liga ecuatoriana de #LeagueofLegends. Lee la nota completa:



👀🌐 https://t.co/4vnrwiowYj#PepsixLVP pic.twitter.com/JBjNR2jpaG — Volcano Discover League (@LVPEcuador) April 13, 2021

Por su parte María Cristina Forero, Country Manager de la LVP para Colombia, Ecuador y Perú, ha expresado su felicidad ante este acuerdo de vital importancia para la competición: “estamos muy complacidos de presentar este acuerdo con una marca como Pepsi, y satisfechos con el crecimiento que viene dando la competencia ecuatoriana dentro del ecosistema de los esports. Estamos seguros de que este aliado será de gran apoyo y traerá grandeza a una escena tan joven y prometedora. Es un orgullo darle la bienvenida a Pepsi a la liga más importante de esports de Ecuador”.

Además, este acuerdo ha llegado a producirse gracias a las buenas cifras que ha sumado la Volcano Discover League sumando más de 70.000 usuarios únicos, alcanzando un 44% más que la campaña anterior. Asimismo, el pico de espectadores se alcanzó durante la séptima jornada del campeonato en donde cerca de 1.000 viewers se unieron a la retransmisión para vivir el fervor de la competición ecuatoriana.

Por último, la Volcano Discover League vive sus últimos momentos de esta campaña en el torneo de apertura. La gran final de éste primer tramo se celebrará el miércoles 21 de abril a partir de las 02.00(CET) entre Skull Cracker Clan y Pirate Dream Esports convirtiendo a uno de los dos en el sucesor de Descuydado Esports, vigente campeón de 2020.