Zeling: “Los streamers son mucho más conocidos que alguien que sea bueno al LoL porque no tiene ‘fanbase’”

Ser creador de contenido no es sencillo, el camino hasta convertirse en una referencia del sector depende de más factores más allá del trabajo y la constancia.

Zeling, creadora de contenido de Vodafone Giants, ha sabido mantener la paciencia para que paso a paso haya ido abriéndose un hueco y sea participe de los mejores proyectos de Twitch en los que están los mayores referentes de la plataforma morada de habla hispana.

Pregunta: ¿Que supuso para ti la entrada en un club como Giants Gaming?

Respuesta: Supuso la entrada de unas nuevas oportunidades para aprender a hacer cosas junto otros streamers, conocer gente, crear contenido juntos y formar parte de un equipo que siempre me ha tratado bien.

P: Los streamers os habéis convertido en una parte fundamental de los equipos de esports y Giants ha destacado por la creación de Giants Crew, ¿Qué es lo que más te gusta de tus streams o cuál es el motivo por el que crees que has crecido tanto?

R: Creo que una de las cosas que más gusta de mis streams cuando les pregunto es que siempre estoy atenta al chat e intento leer a todos. Creo que me destaca mi interacción con mi comunidad.

P: ¿Sigues el competitivo de League of Legends? Y si es así, cómo ves el panorama competitivo español y la actuación en competiciones como el EU Masters.

R: Antes sí que seguía mucho el competitivo; ahora mismo he perdido un poco el interés y solo veo la Superliga cuando compite Giants.

P: En 2020 estuviste jugando dentro del Circuito Tormenta, ¿Qué te parece esta competición amateur y cuales fueron los motivos por los que decidiste dejarlo?

R: No me sentía a gusto, sentía que siempre tenía que demostrar que merecía estar ahí, y eso me hacia trabajar con presión y no rendir lo que me gustaría. Trabajar bajo presión de miles de personas no es agradable para nadie.

P: Durante ese tiempo compartiste equipo con ‘Jesskiu’, una de las streamers que han entrado a Giants Crew. ¿Cómo fue tu relación con ella y con el resto de los integrantes?

R: Muy bien, la verdad es que nos apoyamos todos y estamos juntos, y nunca hubo ningún tipo de problema, siempre lo hablamos todo cuando pasaba algo.

P: ¿Por qué crees que algunas competiciones o torneos de los streamers consiguen llegar a más gente y triunfar más que las propias competiciones oficiales?

R: Porque participan ‘streamers’ que son mucho más conocidos que alguien que sea bueno al LoL pero que no tiene ‘fanbase’. Creo que a la hora de ver algo, ya sea un partido de LoL u otra cosa, vas a querer consumir lo que más te entretiene o lo que más te guste. En este caso, si te gusta mucho un ‘streamer’ porque te divierte y te gusta cómo es, vas a querer verle más que alguien que se dedica a jugar al League of Legends pero que no tiene ningún tipo de interacción contigo.

P: Desde hace algún tiempo has llegado a las series que más han triunfado como Arkadia, Pixelmon y ahora en Marbella Vice. ¿Has tenido alguna favorita entre todas ellas? ¿Cómo haces para organizarte y estar presenta en todas ellas a la vez?

R: Mi favorita estos últimos meses y con la que mejor me lo he pasado ha sido Pixelmon, he conocido mucha gente a la que hoy en día considero mis amigos.

Para organizarme… La verdad es que soy muy desorganizada en ese aspecto, siempre he jugado a lo que me apetecía en cada momento, dedicándole más tiempo a las series que más me gustaban, pero nunca abandonando ninguna de ellas, siempre les intento dedicar un mínimo.

P: ¿Tienes algún proyecto pensado para el futuro? Tanto dentro del mundo del streaming como a nivel personal.

R: Sí, me gustaría sacar mi propia marca personal, sobre todo de ropa, ya que hay muchas chicas y chicos que me preguntan dónde me compro la ropa porque les gusta cómo visto, y creo que sería una buena idea. También me gustaría tener más variedad en mis streams y crecer como streamer, que la gente se quede por mí y no por el juego al que juego.