Virginia Calvo: “Todo lo que no sea ganar, para Giants es algo negativo”

eSports

Vodafone Giants es uno de los clubes referencia del panorama español. Su trayectoria a lo largo de los últimos años lo ha colocado como uno de los rivales más fuertes de las competiciones de esports tanto a nivel nacional como internacional.

Con este cartel, el rebranding de su marca en las últimas semanas lo ha puesto en el foco de la noticia. Es por ello que su CEO, Virginia Calvo, no ha dudado un momento en dar a conocer los detalles que han llevado a la marca a evolucionar y revolucionar los deportes electrónicos.

“El sector ha crecido mucho en los últimos 5 años, pero desde su nacimiento, involucrarse en los esports era más una opción de entrega que una laboral”. Virginia, en este sentido, se ha sentido afortunada del impulso de la industria ya que desde 2008, el trabajo y esfuerzo por que salgan las cosas adelante y se vea la imagen referente que tiene el equipo en la actualidad es consecuencia de ello.

La adaptación y desarrollo es una de las claves fundamentales para mantenerse con vida en el sector. Los deportes electrónicos los ha catalogado como los años de vida de los perros ya que “lo que ocurre en otras industrias durante 7 años, en ésta, lo hace en tan sólo 1, hay que ir muy rápido y hacerlo en una constante adaptación. Esa mentalidad está muy bien aprendida en Giants por todo el recorrido que lleva el club gracias a que tenemos bien asentadas nuestras bases”.

Asimismo, el rebranding de la marca es una consecuencia de todo este trabajo bien hecho: “Tras 10 años en el que la evolución ha sido la constante, llega el momento de reinventar la imagen del equipo y es por ello que el reemplazo del logotipo (que se estaba quedando obsoleto) era fundamental para llegar a nuevas aplicaciones como la moda, la tecnología o colaboraciones con otros partners”.

En cuanto a lo que concierne a los esports como tal, el equipo de League of Legends ha tenido sus contratiempos en la última temporada. Virginia no se ha quedado satisfecha con estos resultados dejando claro que “un cuarto puesto no es una mala opción para otros equipos, pero para Giants es una mala opción siempre. Todo lo que no sea ganar para Giants es algo negativo”. Por ello, confía en que las llegadas del mejor midlaner del último Split de la SuperLiga: Miniduke, la sangre joven del jungla 113 y el veterano support Kasing les devuelva la gloria como equipo: “La actitud ganadora es algo que trasciende más allá de los esports y del gaming, es una actitud en la vida”.

No obstante, Vodafone Giants no se ha restringido a ser un club al uso de ciber deportes. Good Game Group, empresa referente dentro de los esports a nivel nacional, se ha encargado de que tanto el club como su evolución vaya ligado a medios de comunicación (esportmaniacos), creación de contenido (Giants Crew) y la propia entidad deportiva (Vodafone Giants) entre otros… en esto la CEO de los gigantes ha querido dejar claro que el club fue, es y será “punta de lanza de hacia donde se dirige el sector” y añade: “no nos hemos querido centrar tan sólo en el ámbito deportivo, casi de hooligan (aunque también existe el apartado de socios del equipo), sino que el plan ha sido enfocarse más hacia el gaming y el entretenimiento. De hecho, el fichaje de Darioemehache para la Giants Crew como Director Creativo, le da un toque más amplio siendo éste el orientador de las creaciones audiovisuales que se llevan a cabo”.

Pero todos los proyectos de Giants no se quedan ahí. Como adelanto de lo que está por venir, el club abrirá en breves su nueva sede o “cuartel general” en Málaga convirtiéndose en “su centro de control tanto de la provincia andaluza como de otros puntos que se repartirán a nivel internacional”. Estos centros serán el punto de conexión entre los fans y el club donde se podrá tener una nueva “experiencia gaming” con Giants.

Los eventos son una de las partes más fundamentales por la que los esports tienen sentido. Giants echa especialmente de menos estos, ya que “el contacto con el fan se ha perdido y es necesario volver a recuperarlo. Pese a todo el trabajo que supone organizar un evento, los resultados y experiencias son únicos”.

Sin embargo, si Virginia tuviera que decantarse por uno en particular, se deshace en halagos con la Gamergy que podría ver la luz (en cierta medida) en los próximos meses si las condiciones sanitarias lo permiten.

Con esta carta de presentación, la buena salud de la que goza Vodafone Giants es prácticamente indiscutible. 2021 se prevé para ellos como uno de los años en el que el impulso de los primeros meses los va a situar en la cima del entretenimiento y al resto le va a tocar subir una marcha más para poder alcanzarlos. La parte más que positiva de todo esto es que los fans de este sector van a poder disfrutar de un ecosistema rico y variado en el que cada día aprenden a reforzarse con un ímpetu, casi, inigualable.