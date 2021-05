KitKat se convierte en el patrocinador de las ligas regionales europeas, la LEC y el European Masters

KitKat ha llegado a un acuerdo con Riot Games para ampliar su asociación con la League of Legends European Championship (LEC) y con el European Masters hasta 2023 y, además, será patrocinador durante el split de verano 2021 de las ligas regionales europeas, entre ellas la Superliga que organiza LVP (Grupo MEDIAPRO).

Mediante este acuerdo, pionero a nivel continental, KitKat tendrá presencia en 12 ERL (European Regional League) durante la inminente temporada de verano, que en el caso de España arranca el próximo 31 de mayo con la disputa de la primera jornada de la Superliga. Esto convierte a KitKat en uno de los socios de mayor alcance dentro del ecosistema de League of Legends.

Por lo que respecta a la Superliga, KitKat tendrá presencia tanto en los rotativos de cuenta atrás como en los de partida. Además, KitKat se queda con la fase de picks & bans y, por supuesto, con las pausas técnicas, uno de los momentos que también ocupan en la LEC y que se asocia a su célebre eslogan, “Tómate un respiro”.

KitKat se unió como patrocinador de LEC en las finales de primavera 2020 y, desde entonces, su relación con Riot Games y con el League of Legends no ha parado de fortalecerse. Su mensaje principal, “Tómate un respiro”, es un gran recordatorio para que los espectadores encuentren un espacio para respirar de toda la emoción de la competición, convirtiendo las pausas técnicas en una oportunidad para que los fans descansen y reúnan su energía para seguir apoyando a su equipo durante el resto del partido.

“Es un placer trabajar con un equipo tan apasionado por los esports. KitKat persigue una estrategia clara en el sector en la que se aborda a la comunidad con un estilo auténtico y a través de todos los canales relevantes”, explica Georg Fischer, Marketing Manager de KitKat Europa. “El potencial de las marcas no endémicas en los esports y el gaming es muy diverso y aún está en gran parte sin explotar. Estamos muy contentos de llevar la exitosa asociación con Riot Games a un nuevo nivel”.

Este patrocinio sobre la escena competitiva de League of Legends en Europa no supone una sorpresa para el sector. De esta forma KitKat se posiciona como una de las marcas no endémicas con la mayor apuesta realizada en la industria. Sin embargo, las ligas no han sido las únicas que han tenido la presencia de estos, puesto que Vodafone Giants también cuenta con el mismo sponsor en las elásticas del roster de League of Legends.