Motroco: “De cara a esta temporada podemos igualar los resultados de la anterior”

La Superliga es el mejor de los escenarios para convertirse en un jugador de competitivo de calidad mundial. El torneo español de League of Legends se ha posicionado como una de las ligas europeas referentes y que más nutre al ecosistema del MOBA.

Uno de los equipos que mejores resultados ha visto en los últimos meses ha sido CREAM Real Betis cuyo proyecto alcista empieza a recoger sus frutos convirtiéndolo en uno de los quintetos más temidos.

Motroco, entrenador del equipo, ha hablado precisamente de cómo está el equipo y sobre todo cual está siendo su papel y el del roster dentro de la Superliga: “Nuestro objetivo en el último Split era trabajar lo mejor posible e intentar llegar a playoffs”. Pese a que las expectativas del equipo fuesen más humildes, los resultados que obtuvieron fueron a más, acabando como uno de los 3 mejores equipos incluso llegando a la final de los playoffs: “Las sensaciones fueron muy positivas, aunque por desgracia se te queda un sabor agridulce al caer por 3-0 ante UCAM”.

Sin embargo, su leyenda no se queda simplemente en la península. Con tan buenos resultados, su salto a la European Masters fue de obligado cumplimiento, aunque su actuación estuvo opacada por los cocos del campeonato donde, precisamente, dos de su grupo acabaron siendo los finalistas de la competición europea: “Teníamos un nivel bastante aceptable, no lo teníamos mucho más lejos del de UCAM, pero nos tocó el grupo de la muerte”.

Con el comienzo del nuevo Split se hace borrón y cuenta nueva y aunque hayan tropezado en la primera jornada, el equipo se ha reencontrado con la victoria ante MAD Lions a lo que Motroco dijo: “Pese a que hayamos movido nuestras fichas, el equipo se ha conseguido reforzarse de la mejor manera posible con Phlaty y Jackspektra. Si trabajamos bien, de cara a esta temporada, podemos igualar los resultados de la anterior” y añade: “viéndolo de forma realista, creo que tenemos posibilidades reales de plantarnos en otra final y disputarle el puesto a los mejores”.

Hablando de los fichajes, Motroco ve al noruego “un peldaño por encima de lo que se esperaban”. El entendimiento del juego y su capacidad para entender varias de las situaciones de juego lo convierten en una de las mejores opciones para el puesto que dejó el sueco. Por su parte, Phlaty aterriza desde Gambit en la liga rusa. Su “llegada relámpago” no opaca la experiencia que tiene. Tanto su modus operandi a la hora de trabajar, así como venir de la LCL hace que los fans estén empezando a olvidar a Miniduke: “Hace muy buena dupla con LeBron y eso es muy importante para nosotros ya que es una de las cosas más importantes en todo equipo”.

Tremendo fichaje esta temporada 💪 https://t.co/w3Xb6jEgwL — Motroco (@motroco) May 16, 2021

Acerca de las sinergias que ha podido ver el entrenador en el equipo, las califica de ser algo “temprano” el hablar de ello, pero todo depende más de cómo enfocar el juego y saber corregir los fallos en los entrenamientos. El dicho de ‘se entrena como se juega’ (o viceversa) aquí cala muy bien en el sentido de que (pese a que se haga de forma extraordinaria o calamitosa) “hay potencial, aunque todavía queda pulirlo buscando el mismo objetivo”.

En las competiciones de League of Legends todavía queda por rematar bastantes apuntes y perfilar un sistema de trabajo. Esto también se traslada a los equipos y bajo el contexto que hay, no se puede dar nada por sentado. Los planes a futuro no son algo que se pueda valorar actualmente y eso Motroco lo tiene presente: “No puedo asegurar que vayamos a tener un roster a largo plazo porque a lo mejor (el año que viene) me llega un equipo de la LEC y me quedo sin el equipo” y concluye: “me conformo con construir un staff sólido como para que (venga el jugador que venga) sea capaz de hacerlo crecer, desarrollarse y tener resultados constantes”.

Por otra parte, la Superliga ha visto cómo los equipos han reforzado todas sus fichas con vistas a corregir bastantes de los problemas de primavera. Para él, la mayor contienda por la zona noble va a ser entre UCAM, Giants y Riders a expensas de que aparezca un invitado especial y dé la sorpresa.

Si tuviera que descartar a los equipos que se quedan fuera de playoffs, en este Split tampoco duda y se moja diciendo que tanto eMonkeyz, S2V, Team Queso y BCN Squad tienen todas las papeletas. No obstante, no descarta que quesitos u otro equipo que haya encontrado la clave acabe colándose en la siguiente fase.

Como podemos ver, tanto Motroco como CREAM Real Betis no se esconden y quieren seguir creando escuela y teniendo un equipo competitivo que imparta su juego en la Grieta del Invocador. Para ello, el coach sabe que todo el éxito debe pasar sí o también por trabajo, constancia y el partido a partido.