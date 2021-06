¡Team BDS llega a la LEC!

Team BDS acquires @S04Esports LEC Slot. Starting from 2022, BDS will operate as #LEC core member for an indefinite period.



